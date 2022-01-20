На Полтавщині 24-річний хлопець брав з людей гроші за сигарети, але не відправляв товар

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 597 Коментарів: 1

На Полтавщині 24-річний хлопець під приводом продажу сигарет в інтернеті ошукував людей.

За інформацією відділу протидії кіберзлочинів в Полтавській області, він через Instagram, TikTok, месенджер Телеграм пропонував тютюнові вироби за цінами, нижчими від ринкових. Зловмисник пропонував товар за умови, що покупець здійснить передплату. Після отримання грошей жодного товару хлопець не відправляв та припиняв зв'язок із замовником. Таким чином фігурант ошукував покупців із різних областей України.

Під час санкціонованого судом обшуку у помешканні хлопця слідчі вилучили планшет, ноутбук, мобільні телефони, флешнакопичувачі, близько двадцяти сім-карт різних операторів мобільного зв’язку та 20 банківських карток.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення хлопцю про підозру. У разі визнання вини судом йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.