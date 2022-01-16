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Кременчук, Україна, Світ

В кінці вихідного дня: українські полярники відкопують «Академіка Вернадського» від 3 метрів снігу

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 207

 

Рівень снігового покриву біля станції рекордний за останні 20 років

Українські полярники відкопують станцію «Академік Вернадський» після рекордного грудневого снігопаду. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Попри початок антарктичного літа біля «Вернадського» постійно хурделить і рівень снігового покриву став рекордним за останні 20 років. Зокрема, 24 та 25 грудня його висота була найбільшою – аж 3 метри!

З нового року снігопади майже припинилися, але ж тепер нашим полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції. Тож у них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі, - йдеться у повідомленні.

Зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію «Академіка Вернадського» від снігового полону. Майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету. Також для проведення запланованих робіт з модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком для його розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крану для його гідроізоляції. А попереду на полярників чекає ще одне грандіозне «копання»: треба звільнити площу навколо складу для його розширення.

До речі, до роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на «Вернадський» для проведення досліджень.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: сніг рекорд снігопад
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