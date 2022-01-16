Ньютон, скарби та загроза вибуху: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Мэтт Хейг «Трудно быть человеком»
Професор Кембріджського університету Ендрю Мартін знаходить рішення математичної задачі, що може змінити хід історії. І раптом зникає. Коли через деякий час його знаходять, він поводить себе доволі дивно. Дружині та синові він здається іншою людиною, а для нього життя втратило сенс. Усі навколишні викликають у нього тільки огиду. Всі, окрім Ньютона. Старого напівсліпого собаки…
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Елена Арсеньева «Печать Владимира. Сокровища Византии»
ХІ століття. У Залеський монастир за дорученням князя Володимира Мономаха прибуває дружинник Артемій. Його обов’язок – розслідувати загадкове вбивство боярина Олексія, доглядача князівської бібліотеки. Разом з грошими, викраденими у бібліотекаря, зникла й особиста печатка Володимира. Тіло було знайдено на пагорбі, який у цих краях вважають проклятим, - кажуть, тут зберігаються скарби давнього племені берендеїв, але кожен, хто намагається їх відшукати, гине. Артемій мусить з’ясувати, що ховається за цією легендою і чия зла воля обірвала життя боярина.
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Андрия Уильямс «Самая долгая ночь»
Усе почалося, коли подружжя Кольєр переїхало в тихе містечко, яке загубилося в провінції північного заходу США. Пол – військовий, він служить на експериментальному ядерному реакторі, а його дружина Нет опікується будинком і дітьми. Вони не підозрювали про небезпеку, поки Пол не виявив у реакторі серйозні несправності. Начальник Пола пропускає повз вуха попередження про загрозу вибуху. Фатальна ніч, коли трагедія може забрати людські життя, неминуча.