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Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
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Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
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Возьми сладкую конфетку
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«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
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Чи варто боятися європротоколу?
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«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Культура, Кременчуг

Ньютон, скарби та загроза вибуху: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 173

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок

Мэтт Хейг «Трудно быть человеком»

Професор Кембріджського університету Ендрю Мартін знаходить рішення математичної задачі, що може змінити хід історії. І раптом зникає. Коли через деякий час його знаходять, він поводить себе доволі дивно. Дружині та синові він здається іншою людиною, а для нього життя втратило сенс. Усі навколишні викликають у нього тільки огиду. Всі, окрім Ньютона. Старого напівсліпого собаки…

Елена Арсеньева «Печать Владимира. Сокровища Византии»

ХІ століття. У Залеський монастир за дорученням князя Володимира Мономаха прибуває дружинник Артемій. Його обов’язок – розслідувати загадкове вбивство боярина Олексія, доглядача князівської бібліотеки. Разом з грошими, викраденими у бібліотекаря, зникла й особиста печатка Володимира. Тіло було знайдено на пагорбі, який у цих краях вважають проклятим, - кажуть, тут зберігаються скарби давнього племені берендеїв, але кожен, хто намагається їх відшукати, гине. Артемій мусить з’ясувати, що ховається за цією легендою і чия зла воля обірвала життя боярина.

Андрия Уильямс «Самая долгая ночь»

Усе почалося, коли подружжя Кольєр переїхало в тихе містечко, яке загубилося в провінції північного заходу США. Пол – військовий, він служить на експериментальному ядерному реакторі, а його дружина Нет опікується будинком і дітьми. Вони не підозрювали про небезпеку, поки Пол не виявив у реакторі серйозні несправності. Начальник Пола пропускає повз вуха попередження про загрозу вибуху. Фатальна ніч, коли трагедія може забрати людські життя, неминуча.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги библиотека обзор
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