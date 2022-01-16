Ньютон, скарби та загроза вибуху: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Мэтт Хейг «Трудно быть человеком» Професор Кембріджського університету Ендрю Мартін знаходить рішення математичної задачі, що може змінити хід історії. І раптом зникає. Коли через деякий час його знаходять, він поводить себе доволі дивно. Дружині та синові він здається іншою людиною, а для нього життя втратило сенс. Усі навколишні викликають у нього тільки огиду. Всі, окрім Ньютона. Старого напівсліпого собаки…