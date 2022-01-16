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Кременчук, Спорт

Чемпіон світу кременчужан Ройко отримав звання майстер спорту України міжнародного класу

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 300

 

Вітаємо нашого спортсмена

Кременчужан Сергій Ройко, який восени став абсолютним чемпіоном світу, отримав звання майстер спорту україни міжнародного класу з бодибілдингу. Про це повідомили на сторінці ФББУ - Національна Федерація бодибілдингу України. 

- 13 січня 2022 року наказом Міністерства молоді та спорту України №96 абсолютному чемпіону світу 2021 року у менс фізик Ройко Сергію Геннадійовичу (Полтавська область, тренери Гордієнко Олександр, Горобець Дмитро) присвоєно спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу з бодибілдингу, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у листопаді в іспанському місті Санта Суссана проходив чемпіонат світу з бодибілдингу та фітнесу. Сергій Ройко переміг у категорії менс фізик до 179 см і став абсолютним чемпіоном світу. Також Сергій спробував себе в абсолютно новій категорії - фіт пари, де завоював золоті нагороди.

Кременчужанин Сергій Ройко став абсолютним чемпіоном світу з бодибілдингу
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Автор: Альона Душенко
Теги: Сергій Ройко бодібілдинг бодибілдинг
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