Чемпіон світу кременчужан Ройко отримав звання майстер спорту України міжнародного класу

Кременчужан Сергій Ройко, який восени став абсолютним чемпіоном світу, отримав звання майстер спорту україни міжнародного класу з бодибілдингу. Про це повідомили на сторінці ФББУ - Національна Федерація бодибілдингу України.
Нагадаємо, що у листопаді в іспанському місті Санта Суссана проходив чемпіонат світу з бодибілдингу та фітнесу. Сергій Ройко переміг у категорії менс фізик до 179 см і став абсолютним чемпіоном світу. Також Сергій спробував себе в абсолютно новій категорії - фіт пари, де завоював золоті нагороди.