17-річний кременчужанин продавав наркотики через Telegram і заробляв до 90 тис грн у місяць

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Хлопця затримали у Луцьку; з його помешкання вилучили заборонених речовин на 300 тисяч грн

13 січня у Луцьку співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали 17-річного наркокур’єра з Кременчука та вилучили у нього психотропів на 300 тисяч гривень. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. При собі він мав 150 г психотропної речовини Альфа «PVP» та дві закладки з цією речовиною.

Правоохоронці з'ясували, що наркозловмисник забезпечував функціонування телеграм-каналу зі збуту наркотиків та психотропів, надсилав поштові відправлення із забороненими речовинами по Україні, залишав для потенційних клієнтів мастер-клади та закладки на території Луцька й Волинської області. Щомісячно хлопець реалізовував близько 500 закладок та отримував за це дохід – 70 000-90 000 гривень.

Аби не втратити важливі речові докази, у помешканні наркоділка поліцейські провели невідкладний обшук. Там знайшли 450 г психотропної речовини Альфа «PVP»; понад 30 готових закладок, вагою 50 г; електронні ваги; зіп-пакети; ізоляційну стрічку; мобільний телефон; дві банківські карти. Усе це скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 300 000 гривень.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення наркодилеру підозри та обрання йому запобіжного заходу. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.