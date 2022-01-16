Стоимость отопления повысили, но не критично

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В Европе тоже все дорожает, включая коммуналку. Как чувствуют себя кременчужане, переехавшие в страны-европейки, и как тарифы ударили по кошельку по сравнению с нами

Не только нас ждет подорожание коммуналки и, в частности, отопления. Счета вырастут и у европейцев: рост цен на энергоресурсы — общая печаль. Как скажется повышение на европейских кошельках? И как к повышению готовятся в станах-европейках — об этом мы поговорили с кременчужанами, переехавшими жить в Европу.

От наших собеседников мы услышали, что, действительно, идет повышение и во многих случаях довольно существенное: отопление подорожает на 40-50%. Но панических настроений нет. Иногда наши собеседники особо не были в курсе размера повышения и даже не прикидывали, сколько семейного бюджета оно съест. И после повышения оплата коммуналки не съест большую часть дохода, или же льготы не дадут «сложить зубы на полку».

Языком цифр:

Среднестатистический потребитель в жилищном секторе в этом году потратит на электроэнергию 1850 евро по сравнению с 1200 евро в 2020 году, пишет Bloomberg. Самый большой рост будет в Италии и Великобритании, где счета подскочат примерно на 950 евро. По мнению аналитиков, в этом году серьезно пострадают и предприятия: у типичных промышленных потребителей расходы на электроэнергию и газ на 100% увеличатся в этом году. По их словам, это следует за увеличением примерно на 20% стоимости электроэнергии и 15% -го роста цен на газ в 2021 году.

Германия. « Отопление не работает во всей квартире»

Немцы привыкли экономить. А в этом году прозвучал призыв обращаться с ресурсами еще экономнее, и на него откликнулись. Цены повышаются, но не критично:

- Газовое отопление в квартире в 70 квадратных метров обойдется в среднем дороже на 65 евро за год, - делится с нами жительница немецкого городка Бонн Марина, - Для других источников топлива за год стоимость вырастет приблизительно на 100 евро. В целом, что касается нашей семьи, я думаю, что мы не пострадаем. Мы платили 50 евро в месяц за отопление, а сейчас будем платить около 60 евро в месяц. Для человека, который получает среднюю зарплату, это вообще немного и для нас это не критично. Но для многодетной малоимущей семьи это деньги. И малоимущим увеличат пособие на отопление.

В Германии все экономят энергоресурсы. И к этому призывает правительство. У немцев активная гражданская позиция, и на такой призыв откликаются все, включая интегрированных иностранцев.

Да, мы тоже стали экономить. Прислушались к призывам правительства и также мы не хотим платить больше денег. Ежемесячно нам приходит одинаковая платежка. Но в конце года нам сделают перерасчет и тогда придётся доплатить. В позапрошлом году доплата составила 200 евро, а в прошлом году всего 50. Чем больше экономишь ресурсы, тем меньше платишь.

В комнате сейчас +22 градуса. Раньше для меня это было бы мало. Для немцев даже +19 градусов нормально. Они всегда одеваются, ходят в спортивных костюмах, укрываются пледами: к этому привыкли. У нас можно включить и выключить любую батарею в комнате. Ночью мы выключаем отопление и включаем утром. У многих батареи по таймеру автоматически выключаются в 10 вечера. Отопление никогда не работает во всей квартире. Батареи включаем только там, где находимся: например, в ванной, когда идем мыться, или на кухне, когда идем пить чай. Максимум, включим на пару часиков, чтобы прогреть стены и не допустить плесени. В квартире прохладно: мы надеваем тёплые носочки, кофты, укрываемся пледами. Меня вполне устраивает: так даже легче дышать, чем когда дома жара. В целом, в квартире стало не так тепло как раньше: все жильцы стали экономить, и дом остывает. Мы понимаем, что, возможно, некоторые соседи вообще не включают батареи. И нам приходится прогревать стены двух-трех квартир. Поэтому у нас довольно свежо. Конечно, мы можем включить отопление на всю катушку, но не хотелось бы потом платить в конце года, когда сделают перерасчет.

Немецкое правительство активно призывает владельцев квартир и домов утеплять жилье. Домовладельцев, которые не захотят утеплять дома и переходить на более экологичные источники энергии, предлагают заставить нести часть коммунальных расходов, как и арендаторов. Также взят зеленый курс на уменьшение выбросов CO2, предусмотрены так называемые климатические деньги за потребление чистой электроэнергии. Например, нам пришел счет за электроэнергию на 7 евро. Мы подумали, что они ошиблись, но это в рамках зеленой программы.

Кстати, в Германии 95% населения не использует яркие лампы: если пройтись по улице, в окнах везде увидите тусклый свет. После ужина люди включили ночник и все. В Германии, как и во всей Европе, экономят. Вода просто так не течет даже в душе: намылил голову, потом включил. А чтобы плескаться в ванной, нужно хорошо зарабатывать. Посуду тоже моешь в маленьком тазике, а затем споласкиваешь: вода так просто не течет с крана. Со временем привыкаешь и на все это не обращаешь уже внимания.

Как пишет блумберг, Германия рассматривает вопрос о финансовой помощи, чтобы помочь домохозяйствам оплачивать расходы на отопление в зимние месяцы.

Польша. « Инфляция и повышение: приятного мало»

- Ситуация довольно неприятная, - делится с нами экс-кременчужанка Татьяна, более 10 лет живущая в Польше, - В целом, наблюдаем инфляцию 8%, а зарплаты как всегда опаздывают. Народу все происходящее не нравится. Идет общее поднятие цен на все, не только на тепло. Растут цены на топливо, продукты, сантехнику, меняются ставки по кредиту. Говоря о ценах в 2022 году, наверное, проще было бы сказать о том, что не станет дороже. Вырастут и затраты на аренду квартир. Вырастут даже цены на туалетную бумагу. Что касается газа, то счета повысятся более чем на 50 %. Управление по регулированию энергетики утвердило новые тарифы на газ и электроэнергию на этот год. В новом тарифе PGNiG OD (розничный сбор) цены на газ примерно на 83% выше, а абонентская плата осталась неизменной. Отсюда следует, что счета за газ для индивидуальных потребителей увеличатся в 2022 году или, по крайней мере, в первые недели в среднем на 54%. Если у нас дома есть газовая плита - в среднем мы будем платить примерно на 9 злотых в месяц больше. Если отапливать дом природным газом, счет увеличится примерно на 175 злотых в месяц. Повышение в таком масштабе может быть введено не сразу, а будет распределяться по частям. В следующем году мы столкнемся с большим ростом цен на электроэнергию. Счета за электроэнергию вырастут в среднем на 24%. Это примерно 21 злотый в месяц. Основными причинами повышения называют высокие оптовые цены на энергоносители и затраты на приобретение прав на выбросы CO 2. Наша электроэнергетика в основном основана на этом топливе: 80% электроэнергии, в стране в этом году было произведено из угля. Стоимость надбавок в период с мая 2019 года по ноябрь этого года увеличилась со 100 злотых до 310 злотых за тонну и продолжает расти.

Италия. « Дорожает все, не только отопление»

Эту страну называют рекордсменкой по повышению стоимости энергоресурсов. В первом квартале 2022 года электричество подорожает на 55%, газ - на 41,8%. Но при этом обещают льготы: повышение тарифов компенсируют 2,5 млн домохозяйств, имеющих право на социальные бонусы за электроэнергию, и 1,4 млн домохозяйств, получающих льготы за газ. В среднем счета для итальянских домохозяйств в первом квартале года вырастут на 1008 евро. Из них 441 евро придется на электроэнергию, 567 евро - на газ. Тогда по прогнозам годовые счета за свет в Италии составят 823 евро, за газ - 1560 евро, т.е. общая сумма достигнет 2383 евро. Но это среднеарифметическая цифра: разница между Севером и Югом Италии из-за погодных условий ощутима На поддержку семей выделяют 3,8 млрд евро и плата в среднем ежемесячно вырастет по прогнозам до 65 евро.

- По поводу отопления - оно обходится сейчас около 90 евро за два месяца, но у нас и нет таких зим, как на севере Италии, - делится с нами кременчужанка Ирина, живущая на Юге страны, - Но отдельная тематика - как живут итальянцы, когда считаю каждую каплю из раковины. Они обходятся с ресурсами совсем не так, как мы. Недавно узнала, что стоимость газа и света вскоре повысится на 40%. Мы ждем, что обновленные квитанции придут совсем скоро и тогда поймем, сколько будем платить. Но в Италии в целом все дорожает. Сильно подорожало топливо, а следом за ним подтягивается остальное. Например, если до Нового года мы смотрели в аутлете плитку и нам покупка обошлась бы 760 евро, то сейчас мы приехали покупать - а она уже 1400 евро…

Болгария

В Болгарии с 1 января 2022 года стоимость природного газа повысилась на 30% - до 133,41 лева/МВт*ч (около 66,7 евро/МВт*ч). Сперва хотели подняться всего на 14%, но передумали: газ на мировом рынке дорожает семимильными шагами.

- Пока паники нет, - говорит кременчужанка Оля, воспитывающая в Бургасе с мужем ребенка, - Летом у нас выходит около 40 евро в месяц, а зимой до 200 евро в месяц. Мы живем в трехкомнатной квартире: газа для отопления нет, вместо этого у нас два кондиционера. Да, повышение будет, но оно не критично для нас.

Чехия

Энергетическая компания ČEZ с нового года повысит цены на электроэнергию. По наиболее распространенным тарифам клиенты будут платить примерно на 30% больше, чем сейчас. Если сейчас за мегаватт-час люди платили 1700 крон без НДС, то будет 3120 крон. Повышение не распространяется на тех, у кого цена зафиксирована в договоре.

В TS CR уже давно заявляют, что средняя семья из четырех человек в многоквартирном доме в Чешской Республике ежегодно потребляет 25 гигаджоулей (ГДж) тепла для отопления квартиры и нагрева воды. При средней цене на тепло в Чешской Республике около 600 крон/ГДж, средний годовой платеж домохозяйств составляет около 15 тыс. крон ( около 19 тыс грн). Согласно обзору Чешского статистического управления, расходы на отопление и горячую воду составляют около 6% от общих потребительских расходов домохозяйств.

Но, по оценкам аналитиков, в этом сезоне среднестатистическая семья потратит на отопление примерно на тысячу крон больше (около 1300 грн), чем в прошлом году.

Президент Чехии Милош Земан. во всех энергобедах обвинил Зеленый пакт (Green Deal), принятый ЕК в 2019 году.

- Энергетический кризис, который проявляется в повышении на 30–70% цен на электроэнергию и на газ, в первую очередь вызван именно Green Deal... Повторяю, единственное решение энергетического кризиса заключается в том, чтобы выйти из Green Deal и наконец действовать, как суверенная страна, - сказал чешский президент.

Земан добавил, что если Еврокомиссия хочет с 2030 года полностью запретить газовое отопление и перейти на «непроверенный водород, о котором никто ничего толком не знает», то Чехия должна покинуть Зеленый пакт.

Греция

В Греции тоже озаботились вопросом льгот для тех, кто не в состоянии будет заплатить за свет/тепло после повышения.

- Средняя зарплата в Греции 700-800€, но очень многие получают от 1000€ и выше, - говорит кременчужанка Анна, отправившаяся в Грецию на заработки, - Аренда квартиры в нормальном районе среднего типа 300-400€ в месяц, а в хороших районах - от 1000€. За 200-250€ можно найти в не очень обеспеченных. Дополнительно платишь коммуналку. Она обойдется максимум 100-200€, включая интернет, свет, воду, отопление на двоих. Не думаю, что повышение стоимости электроэнергии будет настолько критичным. Знаю тех, кто не оплачивал электричество и воду: счета приходили 1000-1100€. Но при этом никто не прессовал, вода и свет не исчезали.

Но будущее повышение все равно вызовет волны протеста. Только повод дай выйти на митинги и забастовки в центр возле дома правительства. У них даже расписание забастовок есть: можно в интернете посмотреть, сегодня, например, против вакцинации, завтра, например, против повышения цен и прочее.

Что обещают нам в 2022

Коммуналка будет расти: об этом сказали еще в конце прошлого года.

В частности, профильное министерство прокомментировало ранее опубликованный консенсус-прогноз, в котором говорилось о подорожании газа на 20%, а отопления и электроэнергии — на 16% и 17,5% соответственно.

В Минэкономики напомнили, что консенсус-прогноз представляет из себя предположения ряда экспертных и финансовых учреждений, которые, в конечном итоге, могут не сбыться.

Пресс-служба министерства добавила, что прогнозы специалистов относительно роста цен в 2022 году не учитывают программы и конкретные действия правительства.

Согласно официальному прогнозу динамики цен, который был одобрен постановлением Кабинета министров №586, в 2022 году могут вырасти:

тариф на отопление — на 6%;

тариф на водоснабжение и водоотвод— на 11%;

тариф на газ — на 13%;

Повышения же тарифа на электроэнергию не ожидается. По прежнему:

до 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч.

свыше 250 кВ/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч.

Уровень зарплат в Европе: мы в красном списке пасущих задних. В Украине среднюю зарплату оценили в 363 евро. Столько же в Молдове и Албании, на 30 евро больше в Беларуси. Чуть больше - в Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Самый высокий доход - в Лихтенштейне и Швейцарии, более 4 тыс евро.

Самый высокий тариф на электроэнергию — 0,32 евро киловатт в Германии. Самый низкий у нас: около 0,048 евро. Если сопоставить со средними зарплатами, то среднестатистический немец за свою зарплату может купить 9 тыс килоВатт, а украинец — 7 тысяч килоВатт.

Кременчужанка Виктория подсчитала, что на коммунальные платежи у нее уходит 36% от дохода. В месяц получает 8200 грн, из них 3 тысячи отдает за свою двухкомнатку. В Госстате подсчитали, что украинцы тратят на коммунальные услуги около 13% своего ежемесячного дохода. По состоянию на ноябрь 2021 года, среднестатистическая украинская семья из двух взрослых и одного ребенка, проживающая в квартире площадью 60 квадратных метров и зарабатывающая в месяц на двоих 28,5 тыс. грн, тратит на оплату коммунальных услуг около 13,5% своего заработка (3,8 тыс. грн).В 2020 году при средней заработной плате на двоих в 28,3 тыс. грн за коммуналку отдавали 13,6% заработка, то есть 3 857 тыс. грн. Больше всего уходило в 2016-м: около 25%. А меньше всего на коммуналку уходило в 2010 году: 6,5%: как менялся уровень доходов и расходов на коммуналку (расчеты и инфографика «Слово и Дело».)

Cколько дохода съедает коммуналка*

Париж: 6%

Берлин: 8,6

Варшава: 15,6%

Прага: 13%

Вена: 8,8%

София 12%

Милан 10%

Будапешт: 15,7%

Афины: 19%

Вильнюс: 11,5%

Рига: 19%

Мадрид: 6,8%

Лиссабон: 11,6%

Братислава: 14,6%

Кишинев: 28%

Кременчуг: 21%

*по данным сайта www.numbeo.com.