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Освіта, Україна, Світ

Для вчителів, які не мають педагогічної освіти, запровадять річну інтернатуру

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 472

 

Вчителі-наставники отримуватимуть 20% доплати до зарплати

Фахівці, які не мають педагогічної освіти, зможуть працювати вчителями у школах, але спочатку повинні будуть пройти педагогічну інтернатуру протягом першого року роботи. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив у своєму телеграм-каналі, що підписаний відповідний наказ МОН.

- Це важливе рішення і реальний крок до залучення молодих фахівців в українські школи, які, як відомо, сьогодні мають проблему з дефіцитом учительських кадрів. Проходження педагогічної інтернатури допоможе молодому фахівцеві, який має, наприклад, базову технічну або економічну освіту, проте хоче опанувати педагогічну справу, швидко адаптуватися до умов навчального процесу. Він матиме куратора – досвідченого вчителя – і реальну практику викладання з першого дня проходження інтернатури, - написав Шкарлет.

Пройти педагогічну інтернатуру за бажанням можуть непедагогічні працівники школи, що дасть їм можливість здобути потрібні навички для педагогічної кар'єри.

Досвідчені учителі, які стануть наставниками інтернів, отримуватимуть доплату в граничному розмірі 20% їхнього посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти відповідно до статті 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Нагадаємо, раніше запровадили інтернатуру для вчителів, які тільки-но закінчили виші та не мають досвіду педагогічної діяльності.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: echo80100.info
Теги: вчителі педагоги обучение МОН
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