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Кременчук

А чи була вакцина? У мерії не знають, де зберігали препарат в Кременчуцькій ЦРЛ 5 січня

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 386

 

За словами міського голови, на момент огляду в холодільниках були лише медикаменти і особисті продукти харчування працівників адміністрації Кам'янопотоківського ЦПМСД

Мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що йому невідомо, чи була вакцина від COVID-19 у приміщенні Кременчуцької ЦРЛ, доступ до якого 5 січня заблокували працівники муніципальної варти. Про це він сказав на засіданні виконавчого комітету 14 січня.

- Я, чесно, не знаю. Може вона там у них і була, але на той момент, коли там були наші працівники, то в холодільниках були лише медикаменти і особисті продукти харчування працівників адміністрації Кам'янопотоківського ЦПМСД, що робити не можна. Поліція склала відповідні документи щодо огляду. А те, що вони говорили, що у них там вакцина і це спланована акція - ну, це взагалі злочин був би, якби вони її там зберігали.

Мер зазначив, що вакцина мала зберігатися в окремому холодильнику для того щоб забезпечити ланцюг транспортування необхідним температурним режимом.



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцина COVID-19 Кременчуцька ЦРЛ Кам'янопотоківський ЦПМСД
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