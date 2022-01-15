А чи була вакцина? У мерії не знають, де зберігали препарат в Кременчуцькій ЦРЛ 5 січня

За словами міського голови, на момент огляду в холодільниках були лише медикаменти і особисті продукти харчування працівників адміністрації Кам'янопотоківського ЦПМСД
Мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що йому невідомо, чи була вакцина від COVID-19 у приміщенні Кременчуцької ЦРЛ, доступ до якого 5 січня заблокували працівники муніципальної варти. Про це він сказав на засіданні виконавчого комітету 14 січня.
Мер зазначив, що вакцина мала зберігатися в окремому холодильнику для того щоб забезпечити ланцюг транспортування необхідним температурним режимом.