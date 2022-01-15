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Національний банк випускає колекційні набори пам’ятних банкнот до 30-річчя Незалежності України

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 158

 
Пам’ятні банкноти є дійсним платіжним засобом України та обов’язкові до приймання

Національний банк України 17 січня 2022 року випускає колекційні набори пам’ятних банкнот до 30-річчя Незалежності України в клясерах (2 000 штук) та конвертах (3 000 штук). Випуск цих наборів завершує серію пам’ятних банкнот, присвячену 30-річчю Незалежності України.

До наборів входить по шість пам’ятних банкнот серії ЯА 2021 року випуску з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка, які повторюють дизайн, відповідають розмірам та містять усі елементи захисту банкнот номіналами:

  • 20 гривень зразка 2018 року;
  • 50 гривень зразка 2019 року;
  • 100 гривень зразка 2014 року;
  • 200 гривень зразка 2019 року;
  • 500 гривень зразка 2015 року;
  • 1 000 гривень зразка 2019 року.

Додатково на лицьовому боці кожної банкноти на місці водяного знака розміщено айдентику (символіку) до святкування 30-тої річниці Незалежності України.

Ціна колекційного набору у конверті – 1 956 гривень, у клясері – 2 511 гривень.

Колекційні набори після 17 січня 2022 року реалізовуватимуться банками-дистриб’юторами Національного банку України (АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК").

 

Довідково
Національний банк України до 30-річчя Незалежності України увів в обіг такі пам’ятні банкноти:

  • номіналами 100 та 500 гривень – у серпні 2021 року;
  • номіналами 20 та 200 гривень – у листопаді 2021 року;
  • номіналами 50 та 1000 гривень – у грудні 2021 року.


Нагадаємо, що пам’ятні банкноти є дійсним платіжним засобом України та обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номіналом для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: нумізмати монети гривня
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