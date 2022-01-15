Національний банк випускає колекційні набори пам’ятних банкнот до 30-річчя Незалежності України

Національний банк України 17 січня 2022 року випускає колекційні набори пам’ятних банкнот до 30-річчя Незалежності України в клясерах (2 000 штук) та конвертах (3 000 штук). Випуск цих наборів завершує серію пам’ятних банкнот, присвячену 30-річчю Незалежності України.
До наборів входить по шість пам’ятних банкнот серії ЯА 2021 року випуску з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка, які повторюють дизайн, відповідають розмірам та містять усі елементи захисту банкнот номіналами:
Додатково на лицьовому боці кожної банкноти на місці водяного знака розміщено айдентику (символіку) до святкування 30-тої річниці Незалежності України.
Ціна колекційного набору у конверті – 1 956 гривень, у клясері – 2 511 гривень.
Колекційні набори після 17 січня 2022 року реалізовуватимуться банками-дистриб’юторами Національного банку України (АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК").
Довідково
Національний банк України до 30-річчя Незалежності України увів в обіг такі пам’ятні банкноти: