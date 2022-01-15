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Якісно та без дискримінації: запровадили нові стандарти для сервісних центрів МВС

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 315

 

Насамперед нові вимоги передбачають якісне та бездискримінаційне надання послуг усім клієнтам, зокрема, людям з інвалідністю, іноземцям та представникам національних меншин

Для державних органів запроваджено єдині стандарти державного сервісу. Насамперед нові вимоги передбачають якісне та бездискримінаційне надання послуг усім клієнтам, зокрема, людям з інвалідністю, іноземцям та представникам національних меншин. Про це 13 січня розповіли на офіційному сайті МВС України.

- Хочу зазначити, що команда Головного сервісного центру МВС за певними напрямами спрацювала на випередження та забезпечила практичну реалізацію нововведень. У нас уже є стандарти комунікацій із клієнтами: наші співробітники мають чіткі інструкції - як вітатись, алгоритм надання послуги, здебільшого сервісні центри мають внормований формат приміщення. Це дуже зручно для наших відвідувачів, - підкреслив начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко.

Для того, щоби громадяни відчували турботу й піклування під час віддаленого користування послугами, існує та активно використовується система електронних сервісів, зокрема: 

  • електронний кабінет водія з переліком функцій, необхідних пересічному власнику авто; 
  • калькулятор орієнтовної вартості отримання послуги з перереєстрації транспортного засобу;
  • перевірка легітимності свідоцтв про реєстрацію авто й посвідчень водія;
  • онлайн-тренажер із перевірки знань Правил дорожнього руху.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: сервіс стандарти МВС
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