Якісно та без дискримінації: запровадили нові стандарти для сервісних центрів МВС

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Насамперед нові вимоги передбачають якісне та бездискримінаційне надання послуг усім клієнтам, зокрема, людям з інвалідністю, іноземцям та представникам національних меншин

Для державних органів запроваджено єдині стандарти державного сервісу. Насамперед нові вимоги передбачають якісне та бездискримінаційне надання послуг усім клієнтам, зокрема, людям з інвалідністю, іноземцям та представникам національних меншин. Про це 13 січня розповіли на офіційному сайті МВС України.

- Хочу зазначити, що команда Головного сервісного центру МВС за певними напрямами спрацювала на випередження та забезпечила практичну реалізацію нововведень. У нас уже є стандарти комунікацій із клієнтами: наші співробітники мають чіткі інструкції - як вітатись, алгоритм надання послуги, здебільшого сервісні центри мають внормований формат приміщення. Це дуже зручно для наших відвідувачів, - підкреслив начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко.

Для того, щоби громадяни відчували турботу й піклування під час віддаленого користування послугами, існує та активно використовується система електронних сервісів, зокрема: