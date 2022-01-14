За добу 14 січня на COVID-19 захворіло 65 кременчужан, 6 потрапили до шпиталів

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 391

На жаль, внаслідок тяжкого перебігу хвороби померла 83-річна жінка і 74-річний чоловік

В Кременчуці 14 січня зареєстрували 65 виадків захворювання на COVID-19 - саме такі цифри назвала пресслужба виконкому.

Захворіли 34 жінки віком від 19 до 81 року, 29 чоловіків віком від 20 до 86 років, однорічна дитина та 3-х місячне немовля.

Більшість пацієнтів лікується вдома під наглядом сімейних лікарів, а 6 пацієнтів ушпиталили, з них жоден не був вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях перебуває 74 пацієнта, 93 одужало.

На жаль, померли двоє крменчужан: 83-річна жінка та 74-річний чоловік. Обидва не мали щеплень від COVID-19.

За весь час пандемії в Кременчуці зареєстрували 18 293 випадки коронавірусної хвороби, одужало 17 222 мешканця міста.