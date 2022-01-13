Кременчуцький скелелаз став номінантом серед кращих студентів-спортсменів Полтавщини

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 250

На Полтавщині оголосили результати обласного етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» у номінації «Кращий студент-спортсмен Полтавщини 2020/2022». У список номінантів кременчужанин Ярослав Ткач – у категорії скелелазіння.

Регіональний етап проходить за ініціативи Полтавського обласного осередку ВМГО «Студентська республіка» та за підтримки Управлінням молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації, Полтавської обласної ради й багатьох членів журі особисто.

Студент(к)и подавали заявки, номінувалися й пройшли конкурсний відбір поважного журі.

Кращим студентом-спортсменом Полтавщини 2020/2022 став Ігор Гавришко, чемпіон України, Європи та світу з гирьового спорту, студент Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Заслужений майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу.

2 місце – Анастасія Буневич, майстриня спорту України з художньої гімнастики, студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

3 місце – Назар Нерянов, майстер спорту України з пауерліфтингу (виконаний норматив Майстра спорту України міжнародного класу), студент Полтавського державного медичного університету.

Номінантами й номінантками стали:

Анастасія Дорош – гірськолижний спорт, Полтавський базовий медичний фаховий коледж;

Карина Каліман – спортивні танці, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка;

Світлана Коваль – городковий спорт, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка;

Ольга Кочерженко – спортивний туризм, спортивне орієнтування, Полтавський державний аграрний університет – ПДАУ;

Анастасія Мамай- хореографія, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка;

Вікторія Мунтян – веслування на байдарках і каное, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка;

Ростислав Оленіч – гирьовий спорт, ВСП «Хомутецький фаховий коледж ПДАУ»;

Нікіта Соловей – військово-спортивне багатоборство, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”;

Мирослав Супрун – футбол, ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАУ»;

Анастасія Таран – пауерліфтинг, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Ярослав Ткач – скелелазіння, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Максим Ярошенко – військово-спортивне багатоборство, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.

Нагородження переможців/ниць відбудеться на обласному рівні після озвучення кращих у всіх десяти номінаціях – «Кращий студент» (комплексна характеристика); «Кращий студент-аналітик»; «Кращий студент-громадський діяч»; «Кращий студент-дизайнер»; «Кращий студент-медійник»; «Кращий студент-науковець», «Кращий студент-підприємець»; «Кращий студент-програміст»; «Кращий студент-профспілковий активіст»; «Кращий студент-спортсмен».