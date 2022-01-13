Кременчуцький скелелаз став номінантом серед кращих студентів-спортсменів Полтавщини

На Полтавщині оголосили результати обласного етапу Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» у номінації «Кращий студент-спортсмен Полтавщини 2020/2022». У список номінантів кременчужанин Ярослав Ткач – у категорії скелелазіння.
Регіональний етап проходить за ініціативи Полтавського обласного осередку ВМГО «Студентська республіка» та за підтримки Управлінням молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації, Полтавської обласної ради й багатьох членів журі особисто.
Студент(к)и подавали заявки, номінувалися й пройшли конкурсний відбір поважного журі.
Кращим студентом-спортсменом Полтавщини 2020/2022 став Ігор Гавришко, чемпіон України, Європи та світу з гирьового спорту, студент Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Заслужений майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу.
2 місце – Анастасія Буневич, майстриня спорту України з художньої гімнастики, студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.
3 місце – Назар Нерянов, майстер спорту України з пауерліфтингу (виконаний норматив Майстра спорту України міжнародного класу), студент Полтавського державного медичного університету.
Номінантами й номінантками стали:
Нагородження переможців/ниць відбудеться на обласному рівні після озвучення кращих у всіх десяти номінаціях – «Кращий студент» (комплексна характеристика); «Кращий студент-аналітик»; «Кращий студент-громадський діяч»; «Кращий студент-дизайнер»; «Кращий студент-медійник»; «Кращий студент-науковець», «Кращий студент-підприємець»; «Кращий студент-програміст»; «Кращий студент-профспілковий активіст»; «Кращий студент-спортсмен».
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