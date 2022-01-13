На Полтавщині судитимуть чоловіка, який довів 81-річну матір до самогубства

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 640

55-річному жителю Лубенського району інкримінують жорстокість, травмування та доведення матері до самогубства. Як повідомили у пресслужбі прокуратури, обвинувальний акт стосовно нього за ч. 1 ст. 120 та ст. 128 КК України направили до суду.

У вересні 2020 року п'яний чоловік під час сварки ударив матір, від чого та впала на підлогу. Намагаюсь її підняти, син не втримав рівновагу та під час падіння травмував жінку. Через кілька днів її знайшли в озері. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стало утоплення.

У подальшому правоохоронці встановили, що син систематично був жорстоким до хворої матері: бив, позбавляв ліків, їжі, води, виганяв ночувати на вулицю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.