На території поголового будинку відкрився пункт забору зразків для ПЛР-тестів на COVID-19

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 96 Коментарів: 1

Кабінет розташовується в окремій будівлі, якою до цього не користувалися

З 10 січня на території Кременчуцького перинатального центру відкрився пункт забору зразків для ПЛР-тестів на COVID-19, який розташовується в окремій будівлі. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста.

Аби маршрути вагітних та породіль не перетиналися з бажаючими здати ПЛР-тест, кабінет розмістили у будівлі, якою до цього не користувалися. Вона знаходиться за адресою: вулиця Майора Борищака, 20/3. Потрапити до неї можна з вулиці Ігоря Сердюка (напроти відділення «Нової пошти №18» за ТРЦ «Галактика»; вхід не через приймальні відділення перинатального центру).

Для проходження тестування не потрібне направлення від лікаря. Послугу надають:

для виїзду за кордон (видається паперова довідка з мокрою печаткою та QR-кодом на англійській мові, потрібен закордонний паспорт);

для зняття з самоізоляції після перетину кордону

для подорожей по Україні

для сімейних пологів та відвідування родичів в медзакладах

для санаторно-курортного лікування

за власним бажанням.

Коштує ПЛР-тест 789,80 грн. Так як лабораторія, де досліджують зразки, знаходиться поряд, результат буде готовий через 6-8 годин того ж дня.

Здати аналіз можна з 8.00 до 10.00 кожного дня, крім неділі. А результат можна отримати з 16.00 до 17.00 особисто, на електрону пошту або меседжер (Вайбер, Телеграм).

Телефон для довідок пункту забору – (067) 582 54 34.

У пресслужбі наголосили, що хворим кременчужанам та пацієнтам, які мають скарги (нежить, температура, кашель), слід звернутися до свого сімейного лікаря, де тест на COVID-19 виконають безкоштовно.