У Кременчуцькому районі молодик підпалив двері сільради

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 226

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі

10 січня, близько 8.30 в селі Петрівка Кременчуцького району хтось підпалив двері старостату. Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці встановили особу палія та відкрили кримінальне провадження.

Зловмисником виявився місцевий 26-річний житель.

- На місці події слідчий провів першочергові слідчі дії та вилучив речові докази, що вказують на причетність фігуранта до вчинення злочину. Наразі чоловік дає покази слідчим. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - розповів Олександр Скриль, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №1 Кременчуцького райуправління поліції.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі доведення вини фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.