1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі молодик підпалив двері сільради

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 226

 

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі 

10 січня, близько 8.30 в селі Петрівка Кременчуцького району хтось підпалив двері старостату. Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці встановили особу палія та відкрили кримінальне провадження.

Зловмисником виявився місцевий 26-річний житель.

- На місці події слідчий провів першочергові слідчі дії та вилучив речові докази, що вказують на причетність фігуранта до вчинення злочину. Наразі чоловік дає покази слідчим. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - розповів Олександр Скриль, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу №1 Кременчуцького райуправління поліції.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі доведення вини фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: підпал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх