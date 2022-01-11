У Кременчуцькому районі молодик підпалив двері сільради

10 січня, близько 8.30 в селі Петрівка Кременчуцького району хтось підпалив двері старостату. Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці встановили особу палія та відкрили кримінальне провадження.
Зловмисником виявився місцевий 26-річний житель.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі доведення вини фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.
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