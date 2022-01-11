Кременчужанин вмазав поліцейському (доповнено)

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10 січня у Кременчуці 43-річний місцевий напав на поліцейського, який прибув на виклик про правопорушення у складі групи реагування поліції охорони. Фігурант раптово вдарив правоохорнця в обличчя. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

- Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії, - розповів Андрій Власенко, т.в.о. начальника Кременчуцького районного управління поліції.

Слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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Інцидент стався в районі Червоної гірки. Правоохоронці отримали виклик про дебош. Першими на виклик прибули співробітники Державної служби охорони поліції. Вони побачили, що 43-річний чоловік неадекватний і поводить себе дуже агресивно, тож одягли на нього кайданки.

Згодом на місце події прибули патрульні та правоохоронці райвідділення поліції. Під час спілкування з мешканцями, виявилося, що ніхто з них не забажав писати заяву на кривдника.

Згодом правоохоронець Державної служби охорони, побачивши, що начебто затриманий прийшов до тями, вирішив зняти з нього кайданки. Саме коли він це робив, чоловік і вдарив поліцейського в обличчя.