«Подарунок» під ялинку: для споживачів КремТЕЦ зростуть тарифи на тепло з 1 січня

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Населення платитиме за «старими» тарифами – за рахунок дотацій з бюджету, а от бізнесу – знову непереливки

30 грудня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про чергове підвищення тарифів на централізоване опалення та гарячу воду для абонентів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з 1 січня 2022 року. У рішенні йдеться про коригування тарифів – у зв’язку з тим, що 24 грудня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила для КремТЕЦ нові тарифи на виробництво теплової енергії. Основна причина чергового подорожчання тепла – зростання ціни на газ. КремТЕЦ обслуговує лівобережжя міста.

Для населення тариф (у платіжках) не зміниться — він залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Нагадаємо, у зв’язку з меморандумом між урядом, виробниками теплової енергії та органами місцевого самоврядування тарифи для населення «заморожені» на рівні минулого року – проте різницю виробникам компенсують із бюджету.

Але при цьому постійно ростуть тарифи для бюджетних організацій, для релігійних організацій і так званих інших споживачів – а це підприємці та бізнес. Чергове підвищення знову найбільше вдарить по кишені самі цій категорії: вартість гігакалорії зросте на 322 грн – до 6 764,59 за 1 Гкал.

Нові тарифи КремТЕЦ у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів Тариф з 13.12.21 грн/Гкал Тариф з 1.01.21 Різниця, грн Різниця, % населення 2104,03 2 193,72 89,69 4,3% релігійні організації 4143,43 4 311,94 168,51 4% бюджетні установи 3776,17 3 937,46 161,29 6,6% інші споживачі 6442,2 6 764,59 322,39 5%

Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів Тариф з 13.12.21 Тариф з 1.01.22 Різниця, грн Різниця, % населення 120,31 126,19 0,5 0,40% бюджетні установи 205,57 215,11 17,36 9,20% інші споживачі 341,54 359,3 136,51 66,60%

Тарифи на тепло, які чинні зараз, протрималися півмісяця – в останнє виконком підвищував тариф КремТЕЦ з 13 грудня.

Нагадаємо, також нещодавно зросли тарифи КП «Теплоенерго» (підприємство обслуговує правобережжя і Занасип) - виконком також ухвалив рішення про підвищення з 1 січня