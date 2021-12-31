«Подарунок» під ялинку: для споживачів КремТЕЦ зростуть тарифи на тепло з 1 січня

Населення платитиме за «старими» тарифами – за рахунок дотацій з бюджету, а от бізнесу – знову непереливки
30 грудня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про чергове підвищення тарифів на централізоване опалення та гарячу воду для абонентів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з 1 січня 2022 року. У рішенні йдеться про коригування тарифів – у зв’язку з тим, що 24 грудня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила для КремТЕЦ нові тарифи на виробництво теплової енергії. Основна причина чергового подорожчання тепла – зростання ціни на газ. КремТЕЦ обслуговує лівобережжя міста.
Для населення тариф (у платіжках) не зміниться — він залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Нагадаємо, у зв’язку з меморандумом між урядом, виробниками теплової енергії та органами місцевого самоврядування тарифи для населення «заморожені» на рівні минулого року – проте різницю виробникам компенсують із бюджету.
Але при цьому постійно ростуть тарифи для бюджетних організацій, для релігійних організацій і так званих інших споживачів – а це підприємці та бізнес. Чергове підвищення знову найбільше вдарить по кишені самі цій категорії: вартість гігакалорії зросте на 322 грн – до 6 764,59 за 1 Гкал.
|
Категорія споживачів
|
Тариф з 13.12.21 грн/Гкал
|
Тариф з 1.01.21
|
Різниця, грн
|
Різниця, %
|
населення
|
2104,03
|
2 193,72
|
89,69
|
4,3%
|
релігійні організації
|
4143,43
|
4 311,94
|
168,51
|
4%
|
бюджетні установи
|
3776,17
|
3 937,46
|
161,29
|
6,6%
|
інші споживачі
|
6442,2
|
6 764,59
|
322,39
|
5%
|
Категорія споживачів
|
Тариф з 13.12.21
|
Тариф з 1.01.22
|
Різниця, грн
|
Різниця, %
|
населення
|
120,31
|
126,19
|
0,5
|
0,40%
|
бюджетні установи
|
205,57
|
215,11
|
17,36
|
9,20%
|
інші споживачі
|
341,54
|
359,3
|
136,51
|
66,60%
Тарифи на тепло, які чинні зараз, протрималися півмісяця – в останнє виконком підвищував тариф КремТЕЦ з 13 грудня.
Нагадаємо, також нещодавно зросли тарифи КП «Теплоенерго» (підприємство обслуговує правобережжя і Занасип) - виконком також ухвалив рішення про підвищення з 1 січня