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Кременчук, Споживач

«Подарунок» під ялинку: для споживачів КремТЕЦ зростуть тарифи на тепло з 1 січня

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 781

 

Населення платитиме за «старими» тарифами – за рахунок дотацій з бюджету, а от бізнесу – знову непереливки

30 грудня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про чергове підвищення тарифів на централізоване опалення та гарячу воду для абонентів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з 1 січня 2022 року. У рішенні йдеться про коригування тарифів – у зв’язку з тим, що 24 грудня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила для КремТЕЦ нові тарифи на виробництво теплової енергії. Основна причина чергового подорожчання тепла – зростання ціни на газ. КремТЕЦ обслуговує лівобережжя міста.

Для населення тариф (у платіжках) не зміниться — він залишиться на тому ж рівні, що й зараз. Нагадаємо, у зв’язку з меморандумом між урядом, виробниками теплової енергії та органами місцевого самоврядування тарифи для населення «заморожені» на рівні минулого року – проте різницю виробникам компенсують із бюджету.

Але при цьому постійно ростуть тарифи для бюджетних організацій, для релігійних організацій і так званих інших споживачів – а це підприємці та бізнес. Чергове підвищення знову найбільше вдарить по кишені самі цій категорії: вартість гігакалорії зросте на 322 грн – до 6 764,59 за 1 Гкал.

Нові тарифи КремТЕЦ у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів

Тариф з 13.12.21 грн/Гкал

Тариф з 1.01.21

Різниця, грн

Різниця, %

населення

2104,03

2 193,72

89,69

4,3%

релігійні організації

4143,43

4 311,94

168,51

4%

бюджетні установи

3776,17

3 937,46

161,29

6,6%

інші споживачі

6442,2

6 764,59

322,39

5%

Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів

Тариф з 13.12.21

Тариф з 1.01.22

Різниця, грн

Різниця, %

населення

120,31

126,19

0,5

0,40%

бюджетні установи

205,57

215,11

17,36

9,20%

інші споживачі

341,54

359,3

136,51

66,60%

Тарифи на тепло, які чинні зараз, протрималися півмісяця – в останнє виконком підвищував тариф КремТЕЦ з 13 грудня.

Нагадаємо, також нещодавно зросли тарифи КП «Теплоенерго» (підприємство обслуговує правобережжя і Занасип) - виконком також ухвалив рішення про підвищення з 1 січня

Від «Теплоенерго» - чергове підвищення: на 14% підвищили тарифи на опалення для бізнесу
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: УНН
Теги: опалення тариф КремТЕЦ
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