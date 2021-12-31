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Кременчук, Полтавщина

Новорічне: як виглядають головні ялинки у містах та селищах Полтавщини

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 6 782 Коментарів: 1

 

Хіт-парад зелених красунь області 2021-2022 років

До Нового року залишилося кілька днів і, мабуть, в оселях багатьох родин вже встановили ялинки. Звичайно, красуються й головні ялинки на площах міст та селищ Полтавщини, даруючи особливий настрій дорослим і дітям.

Як виглядають новорічні ялинки найбільших населених пунктів Полтавської області? ТЪ зібрав для вас фотографії зелених красунь.

Почнемо з ялинки обласного центру – Полтави. Цьогоріч вона виглядає так.

Не забуваймо і про наш Кременчук.

А далі помандруймо по Полтавщині та оцінімо, які новорічні деревця прикрашають інші громади.

Миргород

 

Лубни

 

Лохвиця

 

Гребінка

 

Глобине

 

Зіньків

 

Горішні Плавні

 

Гадяч

 

Пирятин

 

Карлівка

 

Хорол

 

Кобеляки

 

Решетилівка

 

Велика Багачка

 

Диканька

 

Нові Санжари

 

Опішня

 

Оржиця

 

Семенівка

 

Чутове

 

Шишаки

А яка ялинка сподобалася вам найбільше? Пишіть у коментарях.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: новогодняя елка ялинки елки Полтавщина Новий рік Новый год фотографии
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Коментарі: 1

33
Sleash:
29 декабря 2021 15:31

Опишня что-то совсем по скромному, но лучше чем как в Карловке где пол елки нарядили. Но своя самая красивая С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!  


17 0
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