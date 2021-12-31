Новорічне: як виглядають головні ялинки у містах та селищах Полтавщини

До Нового року залишилося кілька днів і, мабуть, в оселях багатьох родин вже встановили ялинки. Звичайно, красуються й головні ялинки на площах міст та селищ Полтавщини, даруючи особливий настрій дорослим і дітям.
Як виглядають новорічні ялинки найбільших населених пунктів Полтавської області? ТЪ зібрав для вас фотографії зелених красунь.
Почнемо з ялинки обласного центру – Полтави. Цьогоріч вона виглядає так.
Не забуваймо і про наш Кременчук.
А далі помандруймо по Полтавщині та оцінімо, які новорічні деревця прикрашають інші громади.
А яка ялинка сподобалася вам найбільше? Пишіть у коментарях.