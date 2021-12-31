Фотофакт: на Водоканалі сталася ДТП

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 1 035

Інформації про потерпілих немає

Інформації про потерпілих немає.

31 грудня, близько 14.00, на проспекті Свободи сталася ДТП. Один легковик наздогнав інший.

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