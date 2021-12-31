Пташка, сила і чудеса: що новенького почитати кременчужанам у новорічні вихідні

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
|
Николя Барро «Кафе маленьких чудес»
Неллі Делакур двадцять п’ять років, вона обожнює книги, не любить поспіху, вірить у тайні знаки долі та таємно закохана в професора філософії Даніеля Бошана, під керівництвом, якого пише дисертацію. Крім того Неллі не дуже довіряє занадто красивим чоловікам і ніколи, за жодних обставин не мандрує літаками!
Втім, втекти посеред зими з холодного Парижу в казкову Венецію можна і потягом, особливо, якщо в твоєму житті все чомусь йде не так і потрібно терміново позбутися від страждань через нерозділене кохання.
|
Аліса Гаврильченко «Нерозважний корольок»
Серпень 2015 рік. Кременчук. Марго Перехрест, яка нещодавно покинула таку звичну роботу в банку та вступила до лав новоствореної Патрульної поліції, стикається з неприйняттям і глузуванням колег – і все це через її фото з відпустки, які хтось надіслав журналістам. І тепер служба Марго опиняється в доволі скрутному становищі, адже це ганьба для онучки місцевої міліцейської легенди.
Тож тепер, щоб довести всім, а головне – собі, що вона чогось варта, Марго візьметься за розслідування дивного вбивства, що саме в ці дні сталося в одному з кременчуцьких будинків.
|
Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу»
Ця книжка розповість юним читачам про яскраві пригоди гірського силача Івана Сили. Прототипом головного героя цієї повісті став легендарний закарпатський богатир Іван Фірцак, який виборов звання чемпіона Європи з кількох видів спорту. Силач об’їздив півсвіту, виступаючи в цирку, де здобув чимало яскравих перемог.