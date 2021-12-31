Пташка, сила і чудеса: що новенького почитати кременчужанам у новорічні вихідні

Николя Барро «Кафе маленьких чудес»

Неллі Делакур двадцять п’ять років, вона обожнює книги, не любить поспіху, вірить у тайні знаки долі та таємно закохана в професора філософії Даніеля Бошана, під керівництвом, якого пише дисертацію. Крім того Неллі не дуже довіряє занадто красивим чоловікам і ніколи, за жодних обставин не мандрує літаками!

Втім, втекти посеред зими з холодного Парижу в казкову Венецію можна і потягом, особливо, якщо в твоєму житті все чомусь йде не так і потрібно терміново позбутися від страждань через нерозділене кохання.