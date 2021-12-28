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Кременчук

Пластуни доставили у Кременчук Вифлеємський вогонь

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 320

 

Перед Різдвом його передадуть у госпіталь та Свято-Миколаївський собор

Сьогодні, 28 грудня, кременчуцькі пластуни передали першому заступнику міського голови Володимиру Пелипенку Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Юні провісники миру зазначили, що світло цього вогню має важливе значення, оскільки символізує любов та добро, і символічно об’єднує всіх українців.

Володимир Пелипенко подякував пластунам та запевнив, що Вифлеємський вогонь стане оберегом для всіх кременчужан і для нашого міста.

24 грудня скаути уже передали вогонь кременчуцьким католикам, а 6 січня його передадуть у госпіталь та Свято-Миколаївський собор.

Довідка:

Вифлеємський Вогонь Миру постійно горить у Вифлеємі, на місці народження Ісуса Христа. Не слід плутати його з Єрусалимським вогнем, що запалюється на Великдень.

У скаутському поясненні палаючий вогник символізує очікування в період посту та повну жертовність. Світло є символом випромінювання добра, душевного спокою, любові до людей і до світу. Рівночасно, цей промінчик — це солідарність зі всіма, хто є далеко.

Вогнем з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на Святу Вечерю. Крім того, Вогонь заносять до сиротинців, лікарень, щоб ті, котрі перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки. Традиційно Вогонь зберігається в церкві до Йордану - до 19 січня. Потім його можна погасити. Люди можуть брати Вогонь на кожну Святу Вечерю або гасити раз запалену від Вогню свічку - за твердженням священиків, від цього святість Вогню не втрачається. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Вифлеємський вогонь пласт
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