Пластуни доставили у Кременчук Вифлеємський вогонь

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Перед Різдвом його передадуть у госпіталь та Свято-Миколаївський собор

Сьогодні, 28 грудня, кременчуцькі пластуни передали першому заступнику міського голови Володимиру Пелипенку Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Юні провісники миру зазначили, що світло цього вогню має важливе значення, оскільки символізує любов та добро, і символічно об’єднує всіх українців.

Володимир Пелипенко подякував пластунам та запевнив, що Вифлеємський вогонь стане оберегом для всіх кременчужан і для нашого міста.

24 грудня скаути уже передали вогонь кременчуцьким католикам, а 6 січня його передадуть у госпіталь та Свято-Миколаївський собор.