1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук

Хто залишиться без світла 29 грудня: адреси

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 810

 

Причина - планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 29 грудня в Кременчуці тимчасово відключатимуть електроенергію. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Енергетиків;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Житлобудівна;
  • вул. Вагонна;
  • вул. Кохнівська;
  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Приходька;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Ростовська;
  • вул. Верхньодніпровська;
  • пров. Винахідників Бикова;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Житлобудівний;
  • пров. Деповський;
  • пров. Межовий;
  • пр. Тупіковий;
  • пр. Старицького;
  • пр. Житлобудівний;
  • 1-й пр. Кохнівський;
  • 2-й пр. Кохнівський;
  • 3-й пр. Кохнівський;
  • туп. Бажана;
  • туп. Луначарського;
  • 1-й туп. Парковий;
  • 2-й туп. Парковий.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх