Хто залишиться без світла 29 грудня: адреси

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 810

Причина - планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 29 грудня в Кременчуці тимчасово відключатимуть електроенергію. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: