Хто залишиться без світла 29 грудня: адреси
Сьогодні, 19:06
Переглядів: 810
Причина - планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та електромережах міста
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 29 грудня в Кременчуці тимчасово відключатимуть електроенергію. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Енергетиків;
- вул. Молодіжна;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна;
- вул. Кохнівська;
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Новомиргородська;
- вул. Кобзарська;
- вул. Приходька;
- вул. Олександрійська;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Ростовська;
- вул. Верхньодніпровська;
- пров. Винахідників Бикова;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Тупіковий;
- пр. Старицького;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- туп. Бажана;
- туп. Луначарського;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.