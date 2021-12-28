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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Четверо літніх кременчужан померли через коронавірус

Сьогодні, 20:37 Переглядів: 712 Коментарів: 2

 

Один з них був вакцинований

28 грудня у Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків коронавірусу, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 12 жінок віком від 25 до 86 років та 8 чоловіків віком від 22 до 83 років. Із них 14 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 113 пацієнтів.

Одужало 48 кременчужан.

На жаль, померли четверо: дві жінки віком 71 і 81 рік та двоє чоловіків віком 78 і 83 роки. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 675 випадків хвороби: одужало 15 841, померло 635.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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Коментарі: 2

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Чувааак:
Сьогодні, 20:46

Дивився фільм, 2021 року. Називається HELP. Раджу. Чудово показує відношення влади. Невже в нас гірше?


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kremges-soda:
Сьогодні, 21:52

Цитата: Чувааак

Дивився фільм, 2021 року. Називається HELP. Раджу. Чудово показує відношення влади. Невже в нас гірше?

"Фильм Земляне - смотреть всем" 


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