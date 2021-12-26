«Починається психологічний тиск й спрощується гра»: триває турнір Kremin Football Legue

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 253

Юні футболісти з Кременчука та Олександрії набираються досвіду в турнірі Kremin Football Legue U-7. Відкритий чемпіонат Кременчука серед футболістів 2014 року народження проходить у залі коледжу КрНУ ім..Михайла Остроградського. Участь у змаганнях беруть три команди «Кремінь», «Кременчук», «Ягуар» та «Аметист» з Олександрії. Команди зіграють за коловою системою. Формат ігор – 2 тайми по 25 хв.

18 грудня відбувся другий тур, який у передсвятковий день порадував масу емоцій як спортсменам, так і їх батькам, які палко на балконі підтримували юних чемпіонів.

Оскільки спортсмени лише формуються, то організатори вирішили не фіксувати результати та не вести турнірну таблицю.

Наступний тур відбудеться вже наступного року – 15 січня.

Тренер «Кременя» 2014 Ярослав Здирко, організатор змагань Kremin Football Legue U-7, де змагаються команди з Кременчука та Олександрії. Наставник кременчуцької команди розповів чому вирішили відмовилися від підрахунку результатів та забитих голів.

- Тур проводимо раз на два тижні, щоб не було дуже часто, адже у батьків можуть бути плани на вихідні.

У нас немає місць на турнірі, результати не опубліковуємо. Головна мета турніру, щоб діти здобували ігрову практику, вчилися і щоб результат не тиснув на батьків та дітей. Щоб діти просто грали у футбол.

Дуже часто стикаємося з проблемою, коли починаються ігри за місця, то починається психологічний тиск й спрощується гра. Діти маленькі роблять багато помилок й коли є переживання за результат, то йде спрощення самої гри. Наша найперша мета – вчитися. Ми повинні помилятися й ще раз помилятися.

Вкінці турніру усі учасники отримають солодкі подарунки та призи, які будуть однакові для всіх.

- У команді суперників є дівчинка…

- Так, у команді «Аметист» грає дівчинка, й досить не погано. Вона один з лідерів своєї команди. Влітку дівчинка виділялася своєю грою з поміж інших гравців й зараз. У Горішніх Плавнях та у Світловодську грає дівчинка. Це норма. У нас в «Кремені» поки немає дівчаток. Хоча оголошували набір у свою вікову категорію й запрошували як хлопців, так і дівчат. Просто охочих поки не було.