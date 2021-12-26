Адвокатку з Кременчука знайшли мертвою в одному з київських готелів

В одному зі столичних готелів знайшли мертвою адвокатку Наталію Шаповал. Про це 23 грудня повідомив «Вечірній Київ». Померла разом із чоловіком у Кременчуці працювала в адвокатському об’єднанні «Шаповал та партнери».
Близькі Наталії Шаповал забили на сполох, коли жінка довгий час не виходила на зв’язок. Поліція повідомила цю інформацію колегам у Києві, які знайшли жінку вже мертвою.
Цю інформацію «Вечірньому Києву» підтвердили у поліції Києва. Назву готелю правоохоронці не розголошують, проте відомо, що це трапилося у Шевченківському районі столиці.
Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс уточнила, що на тілі жінки не виявили ознак насильницької смерті.
Наталію Шаповал знають не лише як адвокатку, а і як викладачку кафедри теорії, історії держави та права в Кременчуцькому національному університеті імені М. Остроградського.
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю пані Шаповал отримала у березні 2008 року.