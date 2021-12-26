Адвокатку з Кременчука знайшли мертвою в одному з київських готелів

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На тілі жінки не виявили ознак насильницької смерті

В одному зі столичних готелів знайшли мертвою адвокатку Наталію Шаповал. Про це 23 грудня повідомив «Вечірній Київ». Померла разом із чоловіком у Кременчуці працювала в адвокатському об’єднанні «Шаповал та партнери».

Близькі Наталії Шаповал забили на сполох, коли жінка довгий час не виходила на зв’язок. Поліція повідомила цю інформацію колегам у Києві, які знайшли жінку вже мертвою.

Цю інформацію «Вечірньому Києву» підтвердили у поліції Києва. Назву готелю правоохоронці не розголошують, проте відомо, що це трапилося у Шевченківському районі столиці.

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс уточнила, що на тілі жінки не виявили ознак насильницької смерті.

- Поліція виявила тіло жінки і відкрила справу за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою « раптова смерть » . Більше деталей будемо знати після висновків судмедекспертів, — зазначила Юлія Гірдвіліс.

Наталію Шаповал знають не лише як адвокатку, а і як викладачку кафедри теорії, історії держави та права в Кременчуцькому національному університеті імені М. Остроградського.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю пані Шаповал отримала у березні 2008 року.