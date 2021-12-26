П'ятеро людей травмувалося в результаті зіткнення двох ВАЗів

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Дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждало п'ятеро людей, сталася 25 грудня близько 19.00 на автодорозі Полтава-Красноград, поблизу села Попівка. Про це повідомляє відділ пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 33-річний водій автомобіля «ВАЗ-21099» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-21013» під керуванням 20-річного чоловіка.

У результаті аварії обидва водії та троє пасажирів, серед яких малолітня дитина, отримали травми, усіх постраждалих доставили до Карлівської ЦРЛ.

За даним фактом слідчим поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Слідчі дії тривають.







