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Кременчук

У Кременчуці встановили додаткові камери контролю швидкості

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 594

Вони запрацюють вже найближчим часом

У Кременчуці збільшилася кількість ділянок, на яких встановлені комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Вони запрацюють вже найближчим часом:

  • на проспекті Полтавському (зупинка «Кохнівський хлібзавод»);

  • на вулиці Вадима Пугачова, у районі магазину «Маяк».

Нагадаємо, 23 грудня на перехрестя вулиць Лікаря Богаєвського і Сумської з'явилися світлофори.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: камери дороги
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