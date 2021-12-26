У Кременчуці встановили додаткові камери контролю швидкості

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Вони запрацюють вже найближчим часом

У Кременчуці збільшилася кількість ділянок, на яких встановлені комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Вони запрацюють вже найближчим часом:

на проспекті Полтавському (зупинка «Кохнівський хлібзавод»);

на вулиці Вадима Пугачова, у районі магазину «Маяк».

Нагадаємо, 23 грудня на перехрестя вулиць Лікаря Богаєвського і Сумської з'явилися світлофори.