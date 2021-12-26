З'явилось відео, яке допоможе особам з інвалідністю скористатися електронним кабінетом

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У роліку розкажуть, як здійснити первинну реєстрацію в Централізованому банку даних з проблем інвалідності, не виходячи з дому

У Міністерстві соціальної політики України створилио відеоролик «Електронний кабінет особи з інвалідністю».

Ролик допоможе особам з інвалідністю та їх представникам безперешкодно, не виходячи з дому, здійснити первинну реєстрацію в Централізованому банку даних з проблем інвалідності.

Електронний кабінет особи з інвалідністю - це незамінний інструмент комунікації, який надає можливість своїм користувачам подавати документи, необхідні для взяття на облік, для безоплатного отримання технічних та інших засобів реабілітації, а також отримувати корисну інформацію про події та новини, зокрема, в сфері забезпечення технічними засобами реабілітації.