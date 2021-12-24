Хто з кременчужан залишиться без світла на Різдво: адреси

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 550

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що на Різдво, 25 грудня, в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Працівники підприємства продовжать ремонтувати електромережі міста навіть у свята. З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами: вул. Василя Симоненка;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Чайковського;

вул. Луначарського;

пров. Кутузова;

пров. Андрія Ізюмова;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана. З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Проектна;

вул. Лугова;

вул. Гійома Боплана;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Художня;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Яблуневий;

пров. Художній;

пров. Докучаєва;

пров. Градизький;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Бригадний;

пров. Зв'язковий;

пров. Нечая;

пр. Старицького;

пр. Бригадний;

пр. Липневий.

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