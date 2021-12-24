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Хто з кременчужан залишиться без світла на Різдво: адреси

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 550

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що на Різдво, 25 грудня, в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Працівники підприємства продовжать ремонтувати електромережі міста навіть у свята.

З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Луначарського;
  • пров. Кутузова;
  • пров. Андрія Ізюмова;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Кооперативна;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Каховська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Градизький;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Нечая;
  • пр. Старицького;
  • пр. Бригадний;
  • пр. Липневий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень Полтаваобленерго
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