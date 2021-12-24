В кінці робочого дня: тест-драйв легкого українського літака

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 277

Фюзеляж та крила апарату виконані з карбону, а ще тут є автопілот, що зазвичай не характерно для невеликих літаків

У мережі з'явилося відео тест-драйву літака ХИАТ-650, який виробляють у селі Широкому Запорізької області. Цікаво, що фюзеляж та крила українського літака повністю виконані з карбону.

Під час польоту апарат вразив пілотів, адже якість виконання дійсно на висоті! А ще тут є автопілот, що зазвичай не характерно для невеликих літаків.

Цей літак ідеально підійде для навчання пілотів, а ціна його не перевищить 150 тисяч доларів США.

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