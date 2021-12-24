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Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці пройде традиційний новорічний дитячий турнір з футболу

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 176

 

Змагання відбудуться у СК «Шарада» 25 та 26 грудня

Традиційний дитячиф футбольний турнір Jaguar Christmas Festival пройде у Кременчуці 25-26 грудня.

Мешканців та гостей міста запрошують підтримати юних спортсменів у СК «Шарада» за адресою: вулиця Лейтенанта Дніпрова, 111.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: футбол діти турнір
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