У Кременчуці пройде традиційний новорічний дитячий турнір з футболу

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Змагання відбудуться у СК «Шарада» 25 та 26 грудня
Традиційний дитячиф футбольний турнір Jaguar Christmas Festival пройде у Кременчуці 25-26 грудня.
Мешканців та гостей міста запрошують підтримати юних спортсменів у СК «Шарада» за адресою: вулиця Лейтенанта Дніпрова, 111.
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