«Вакцинальну тисячу» 24 грудня отримали клієнти ще трьох банків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 563

Йдеться про тих, хто оформив карти у «ПриватБанку», «ОщадБанку» та «УкрГазБанку»

Ще три банки почали виплачувати гроші в рамках програми єПідтримка. Про це 24 грудня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Тelegram-каналі.

- Сьогодні гроші почали видавати «ПриватБанк», «ОщадБанк» та «УкрГазБанк», - йдеться у повідомленні. - 3,6 млн українців відкрили карти в цих банках.