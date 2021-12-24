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«Вакцинальну тисячу» 24 грудня отримали клієнти ще трьох банків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 563

 

Йдеться про тих, хто оформив карти у «ПриватБанку», «ОщадБанку» та «УкрГазБанку»

Ще три банки почали виплачувати гроші в рамках програми єПідтримка. Про це 24 грудня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Тelegram-каналі.

Все про те, як кременчужанам отримати тисячу за вакцинацію і на що її можна буде витратити
- Сьогодні гроші почали видавати «ПриватБанк», «ОщадБанк» та «УкрГазБанк», - йдеться у повідомленні. - 3,6 млн українців відкрили карти в цих банках.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: гроші виплати банки «Вовина тисяча»
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