«Вакцинальну тисячу» 24 грудня отримали клієнти ще трьох банків

Йдеться про тих, хто оформив карти у «ПриватБанку», «ОщадБанку» та «УкрГазБанку»
Ще три банки почали виплачувати гроші в рамках програми єПідтримка. Про це 24 грудня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Тelegram-каналі.
- Сьогодні гроші почали видавати «ПриватБанк», «ОщадБанк» та «УкрГазБанк», - йдеться у повідомленні. - 3,6 млн українців відкрили карти в цих банках.
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