1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Споживач

Самі себе перехитрили: чому в мешканців три дні не було нормального опалення

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 130 Коментарів: 2

 

Класичний випадок, коли регулюють подачу теплоносія не там, де треба

До редакції звернувся Олександр, мешканець вулиці Гвардійської, 11. Учора він поскаржився, що в квартирах їхнього 5-го під'їзду три дні немає якісного опалення. Із настанням морозів температура у квартирах впала до 16 градусів (нормативна — це 18 градусів — ред.). За його словами, у сусідніх під'їздах усе гаразд — у деяких квартирах температура ледь не до 30 градусів доходить. (З нашої точки зору, тут теж негаразд — бо за спеку у квартирах потім прийдуть захмарні рахунки, причому не лише тим, хто жив у «Африці», а й тим, хто мерз, бо показники теплового лічильника розподіляються на всіх).

Олександр звернувся до керуючої компанії «Житлорембудсервіс» — там порадили звернутися ще й до надавача послуг Кременчуцької ТЕЦ, адже від ТЕЦ залежить перерахунок за опалення. Натомість мешканець будинку хотів навіть не перерахунку, а тепла у ці холодні зимові дні та скаржився редакції, що на його заявку ніхто не реагував більше доби.

ТЪ поспілкувався з Віктором Воликом, заступником директора керуючої компанії «Житлорембудсервіс». Він якраз виїжджав на скаргу мешканця з будинку на Гвардійській. Згодом керівник розповів: самі ж мешканці й наробили собі проблем, регулюючи подачу теплоносія на вводі у будинок, де встановлений лічильник тепла — на запірній арматурі (інакше засувка, сопло). Одні «прикручували» теплоносій — інші у цей час мерзли. Більше того: від неправильного регулювання забилися труби у 1-му та 5-му під'їздах.

- Заявку ми виконали. Подачу теплоносія відрегулювали, труби прочистили. І попередили мешканців, щоб більше так не робили. Заявник пообіцяв поспілкуватися з цього приводу з іншими мешканцями. Тим більше, що в цьому будинку є окремі елеваторні вузли у під'їздах, де можна регулювати подачу теплоносія, не втручаючись у подачу тепла на весь будинок і не зашкоджуючи при цьому сусідам, - наголошує Віктор Волик.

Комунальники неодноразово попереджали, що засувка на вводі в будинок (сопло) не призначене для регулювання подачі теплоносія. Налаштування роблять працівники керуючої компанії на початку сезону. Проте мешканці часто нехтують цим правилом — заради економії. Але така економія інколи «вилазить боком» сусідам.

Повністю і правильно вирішує проблему регулювання тепла у будинку індивідуальний тепловий пункт (ІТП) з автоматичним регулюванням.

Отопительный сезон в Кременчуге: кто-то жалуется на холод, а кто-то сам перекрывает тепло на дом
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тепплоносій опалення тепло Житлорембудсервіс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

4 008
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:34

. Більше того: від неправильного регулювання забилися труби у 1-му та 5-му під'їздах.
smile  чим забилися від регелювання? шо там тече? це ж тре було додуматися таке ляпнути


5 0
529
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:39

Цитата: zzzzzz

. Більше того: від неправильного регулювання забилися труби у 1-му та 5-му під'їздах.
smile  чим забилися від регелювання? шо там тече? це ж тре було додуматися таке ляпнути

Ага, ще додам:а як же влітку ті труби промивалися при підготовці до опалювального сезону, що вони забиваються від регулювання?


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх