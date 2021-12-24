Самі себе перехитрили: чому в мешканців три дні не було нормального опалення

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 130 Коментарів: 2

До редакції звернувся Олександр, мешканець вулиці Гвардійської, 11. Учора він поскаржився, що в квартирах їхнього 5-го під'їзду три дні немає якісного опалення. Із настанням морозів температура у квартирах впала до 16 градусів (нормативна — це 18 градусів — ред.). За його словами, у сусідніх під'їздах усе гаразд — у деяких квартирах температура ледь не до 30 градусів доходить. (З нашої точки зору, тут теж негаразд — бо за спеку у квартирах потім прийдуть захмарні рахунки, причому не лише тим, хто жив у «Африці», а й тим, хто мерз, бо показники теплового лічильника розподіляються на всіх).

Олександр звернувся до керуючої компанії «Житлорембудсервіс» — там порадили звернутися ще й до надавача послуг Кременчуцької ТЕЦ, адже від ТЕЦ залежить перерахунок за опалення. Натомість мешканець будинку хотів навіть не перерахунку, а тепла у ці холодні зимові дні та скаржився редакції, що на його заявку ніхто не реагував більше доби.

ТЪ поспілкувався з Віктором Воликом, заступником директора керуючої компанії «Житлорембудсервіс». Він якраз виїжджав на скаргу мешканця з будинку на Гвардійській. Згодом керівник розповів: самі ж мешканці й наробили собі проблем, регулюючи подачу теплоносія на вводі у будинок, де встановлений лічильник тепла — на запірній арматурі (інакше засувка, сопло). Одні «прикручували» теплоносій — інші у цей час мерзли. Більше того: від неправильного регулювання забилися труби у 1-му та 5-му під'їздах.

- Заявку ми виконали. Подачу теплоносія відрегулювали, труби прочистили. І попередили мешканців, щоб більше так не робили. Заявник пообіцяв поспілкуватися з цього приводу з іншими мешканцями. Тим більше, що в цьому будинку є окремі елеваторні вузли у під'їздах, де можна регулювати подачу теплоносія, не втручаючись у подачу тепла на весь будинок і не зашкоджуючи при цьому сусідам, - наголошує Віктор Волик.

Комунальники неодноразово попереджали, що засувка на вводі в будинок (сопло) не призначене для регулювання подачі теплоносія. Налаштування роблять працівники керуючої компанії на початку сезону. Проте мешканці часто нехтують цим правилом — заради економії. Але така економія інколи «вилазить боком» сусідам.

Повністю і правильно вирішує проблему регулювання тепла у будинку індивідуальний тепловий пункт (ІТП) з автоматичним регулюванням.