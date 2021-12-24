У Полтаві на підйомі до Хрестовоздвиженського монастиря зіткнулися Nissan та Mazda

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 241

Одного водія забрали до лікарні

24 грудня близько 10.00 у Полтаві на вулиці Монастирській (на підйомі до Хрестовоздвиженського монастиря) зіткнулися два легкових автомобіля Nissan та Mazda. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Одного із водіїв доставили до лікарні для надання медичної допомоги та встановлення ступеню тяжкості травм. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.