Не всіх жінок візьмуть на військовий облік: список професій переглянуть «в бік здорового глузду»

Це питання голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вже обговорив з міністром оборони, адже в списку є професії, які дійсно не знадобляться ЗСУ
Список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити. Про це 23 грудня заявив Олександр Завітневич, голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на своїй Facebook-сторінці.
Наказ, прийнятий 17 грудня, передбачає, що жінки, які мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
За словами пана Завітневича, така норма була і раніше.
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