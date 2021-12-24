Не всіх жінок візьмуть на військовий облік: список професій переглянуть «в бік здорового глузду»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 780 Коментарів: 3

Це питання голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вже обговорив з міністром оборони, адже в списку є професії, які дійсно не знадобляться ЗСУ

Список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити. Про це 23 грудня заявив Олександр Завітневич, голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на своїй Facebook-сторінці.

Наказ, прийнятий 17 грудня, передбачає, що жінки, які мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

За словами пана Завітневича, така норма була і раніше.

Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим. Вранці обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням, - йдеться у повідомленні.