1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук

ЦНАП оприлюднив графік роботи на різдвяні свята

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 291

 

Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня

Кременчуцький Центр надання адміністративних послуг у святкові дні буде працювати за наступним графіком.

Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14)

  • 24 грудня – з 8.00 до 15.00,
  • 25-27 грудня – вихідні дні,
  • з 28 грудня – згідно з графіком.

Автозаводський відділ:

(вул. Героїв України, 11-А)

  • 24 грудня – з 8.00 до 16.00,
  • 25-27 грудня – вихідні дні,
  • з 28 грудня – згідно з графіком.

Крюківський відділ:

(вул. І.Приходька, 90)

  • 24 грудня – з 8.00 до 15.00,
  • 25-27 грудня – вихідні дні,
  • з 28 грудня – згідно з графіком.

Сектор у с. Потоки:

  • 24 грудня – з 8.00 до 15.00,
  • 25-27 грудня – вихідні дні,
  • з 28 грудня – згідно з графіком.

Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП графік роботи різдво
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх