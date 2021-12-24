ЦНАП оприлюднив графік роботи на різдвяні свята

Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня
Кременчуцький Центр надання адміністративних послуг у святкові дні буде працювати за наступним графіком.
Головний офіс:
(вул. Гагаріна, 14)
Автозаводський відділ:
(вул. Героїв України, 11-А)
Крюківський відділ:
(вул. І.Приходька, 90)
Сектор у с. Потоки:
Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.
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