ЦНАП оприлюднив графік роботи на різдвяні свята

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Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня

Кременчуцький Центр надання адміністративних послуг у святкові дні буде працювати за наступним графіком. Головний офіс: (вул. Гагаріна, 14) 24 грудня – з 8.00 до 15.00,

25-27 грудня – вихідні дні,

з 28 грудня – згідно з графіком. Автозаводський відділ: (вул. Героїв України, 11-А) 24 грудня – з 8.00 до 16.00,

25-27 грудня – вихідні дні,

з 28 грудня – згідно з графіком. Крюківський відділ: (вул. І.Приходька, 90) 24 грудня – з 8.00 до 15.00,

25-27 грудня – вихідні дні,

з 28 грудня – згідно з графіком. Сектор у с. Потоки: 24 грудня – з 8.00 до 15.00,

25-27 грудня – вихідні дні,

з 28 грудня – згідно з графіком. Усі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

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