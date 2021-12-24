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Кременчук

У Кременчуці обрали керівний склад Дитячої дорадчої ради

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 389

 

22 грудня засідання дорадчої ради пройшло у ліцеї №10 «Лінгвіст»

У Кременчуці обрали керівний склад Дитячої дорадчої ради. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Нагадаємо, Кременчук долучився до глобального руху «Громада, дружня до дітей та молоді». У рамках впровадження цієї ініціативи у Кременчуці створили Дитячу дорадчу раду*. До її складу увійшов 31 представник учнівського самоврядування кременчуцьких шкіл віком від 12 до 18 років.

Дитяча дорадча рада Кременчука провела своє перше засідання

22 грудня у Кременчуцькому ліцеї №10 «Лінгвіст» під головуванням директора департаменту у справах сімей та дітей Андрія Макарова відбулось засідання Дитячої дорадчої ради, на якому її члени обрали керівний склад дорадчого органу, а саме:

  • голова Дитячої дорадчої ради – Надія Олександрівна Обревко, учениця Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст»;
  • заступник голови Дитячої дорадчої ради – Юлія Миколаївна Єгорова, учениця Кременчуцького ліцею №5 імені Т. Г. Шевченка;
  • секретар Дитячої дорадчої ради – Аріна Сергіївна Лазоренко, учениця Кременчуцького ліцею №25 «Гуманітарний колегіум».

*Дитяча дорадча рада є дорадчо-консультативним органом при виконкомі Кременчуцької міськради, який створили для консультацій з громадськістю з питань, що стосуються забезпечення прав дітей, та залучення дітей до прийняття рішень в органах місцевого самоврядування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: дети школьники
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