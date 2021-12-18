Кременчуку виділять кредитні гроші на закупівлю 20 тролейбусів на автономному ходу

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 412

Кременчук отримав лист від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), нашому місту все ж виділять кредитні кошти на закупівлю 20 тролейбусів з автономним ходом. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому.

- Про автобуси поки що мова не йде, тому що тролейбус в даному випадку дешевший. Ми вийшли з ініціативою перед ЄІБом, щоб частину коштів за ці тролейбуси нам дали у вигляді гранту. І зараз ми проводимо роботу по обрахунку, яка буде економія по викидам CO2 для того, щоб це монетизувати і отримати в якості гранту у підтримку на купівлю цих тролейбусів так само, як ми зробили з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку – ред.). Нагадаю, тоді місто отримало 2 млн євро безповоротно грантових коштів на цей проєкт.

На цей раз буде дещо менше грошей, бо і розмір закупівель менший.

Нагадаємо, Кременчук включили до проєкту від Міністерства інфраструктури України «Міський громадський транспорт України ІІ».