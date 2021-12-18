Хокейною битвою «Кременчук» - «Сокіл» відкриють льодову арену у Мелітополі
Сьогодні, 09:04Переглядів: 274
Графік ігор команд трохи зазнав змін
Календар ігор хокейного клубу Кременчук трохи зазнав змін через відкриття льодової арени у Мелітополі. Таким чином виїзна гра з БСФК буде домашньою, а гра з соколами відбудеться у Запорізькій області. Протистояння двох лідерів чемпіонату України стане окрасою відкриття нової арени у Мелітополі.
Найближчі поєдинки кременчужани зіграють:
22 грудня о 18.30 «Кременчук» - БСФК (Бровари), арена «Айсберг» (вхід вільний);
24 грудня (початок матчу стане відомий пізніше) «Кременчук» - «Сокіл», Мелітополь, відкриття нової льодової арени.