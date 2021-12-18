Хокейною битвою «Кременчук» - «Сокіл» відкриють льодову арену у Мелітополі

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 274

Календар ігор хокейного клубу Кременчук трохи зазнав змін через відкриття льодової арени у Мелітополі. Таким чином виїзна гра з БСФК буде домашньою, а гра з соколами відбудеться у Запорізькій області. Протистояння двох лідерів чемпіонату України стане окрасою відкриття нової арени у Мелітополі.

Найближчі поєдинки кременчужани зіграють: