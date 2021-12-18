1
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Спорт, Афіша

Хокейною битвою «Кременчук» - «Сокіл» відкриють льодову арену у Мелітополі

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 274

 

Графік ігор команд трохи зазнав змін

Календар ігор хокейного клубу Кременчук трохи зазнав змін через відкриття льодової арени у Мелітополі. Таким чином виїзна гра з БСФК буде домашньою, а гра з соколами відбудеться у Запорізькій області. Протистояння двох лідерів чемпіонату України стане окрасою відкриття нової арени у Мелітополі. 

Найближчі поєдинки кременчужани зіграють:

  • 22 грудня о 18.30 «Кременчук» - БСФК (Бровари), арена «Айсберг» (вхід вільний);
  • 24 грудня (початок матчу стане відомий пізніше) «Кременчук» - «Сокіл», Мелітополь, відкриття нової льодової арени.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Сокіл стадіон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх