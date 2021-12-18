Мандаринки, іграшки, книги: що новенького почитати кременчужанам

«Коли сніг пахне мандаринками»

Коли сніг пахне мандаринками? Мабуть, у новорічно-різдвяну пору, коли так хочеться вірити в дива і чекати на подарунки від святого Миколая, потайки сподіваючись, що він виконає твоє найзаповітніше бажання, навіть, якщо ти вже давно не дитина. Невже у твоєму житті більше не буде святкової магії?

Герої оповідань сучасних українських авторів, що увійшли до цього збірника - підлітки. Іноді у святкову пору вони втрапляють у халепи чи переживають дивні пригоди, часом отримують несподівані дари або сумують через болісні втрати і не розуміють, як увімкнути кнопку «радість» на замовлення. Але найважливіше для кожного з них зустріти Новий рік та Різдво з найближчими. І в цьому – справжня святкова магія.