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Мандаринки, іграшки, книги: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 195

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Ореста Осійчук «Абрикосова книгарня»

Марія Фариняк через злидні змушена віддати сина , дев’ятирічного Михайла, на виховання родичам: вуйкові Стефану, власникові книгарні, та цьоці Касі,суворій жінці, не задоволеній появі чужої дитини в сім’ї. Так починається історія хлопчика Міська Фариняка, який жив на початку ХХ століття, що дивно переплітається з історією Михайла Фариняка, чоловіка з початку ХХІ століття. Це історія дитячої дружби й недитячих зрад, родинних скелетів у шафі та любові, яка крізь століття рятує життя і без спільної крові таємниче поєднує двох «однофамільцев».

Андрій Кокотюха «Зламані іграшки»

Рання осінь 1901 року. Безслідно зникає юна донька депутата Думи. Та поліція не може оголосити дівчину в розшук офіційно. Адже в такому разі розкриється неприємний факт – розбещена юнка задля розваги й грошей приймала клієнтів у таємному салоні розпусти. Обставини справи змушують поліцейське керівництво звернутися до Анни Вольської. Пані детектив дізнається , що зникла донька депутата ще й вербувала дівчат для подібної «роботи». Здається, Анна от-от наблизиться до розкриття справи. Аж раптом зниклу дівчину знаходять мертвою, з обличчям, загримованим під ляльку. І це вже не перша жертва вбивці, прозваного Лялькарем. Сліди ведуть аж до Одеси – але тепер уже Лялькар полює на Анну.		  
 

«Коли сніг пахне мандаринками»

Коли сніг пахне мандаринками? Мабуть, у новорічно-різдвяну пору, коли так хочеться вірити в дива і чекати на подарунки від святого Миколая, потайки сподіваючись, що він виконає твоє найзаповітніше бажання, навіть, якщо ти вже давно не дитина. Невже у твоєму житті більше не буде святкової магії?

Герої оповідань сучасних українських авторів, що увійшли до цього збірника - підлітки. Іноді у святкову пору вони втрапляють у халепи чи переживають дивні пригоди, часом отримують несподівані дари або сумують через болісні втрати і не розуміють, як увімкнути кнопку «радість» на замовлення. Але найважливіше для кожного з них зустріти Новий рік та Різдво з найближчими. І в цьому – справжня святкова магія.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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