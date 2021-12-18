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Кременчук, Культура, Кременчуг

Сьогодні засяє новорічними вогнями головна ялинка Молодіжного

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 516

 

Її відкриють о 17.00

У суботу, 18 грудня, напередодні свята Миколая Чудотворця, зелена красуня-ялинка біля палацу культури «Нафтохімік» засяє новорічними вогнями. Як повідомив сектор зв’язків з громадськістю «Укртатнафти», розпочнеться це дійство о 17.00.

Для всіх гостей свята відкриється новорічне містечко: найменших зацікавлять, звичайно, будиночок Святого Миколая та розважальні атракціони. А от більш дорослій аудиторії до вподоби стане концертна програма, яку підготували творчі колективи палацу культури «Нафтохімік».

У торгівельних будиночках всі бажаючі зможуть пригоститись різними смаколиками та гарячими напоями. Доповнить ці новорічні локації та допоможе створити святковий настрій популярна музика.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ялинка новогодняя елка Молодіжний відкриття
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