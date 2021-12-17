Лікування інсультів та інфарктів залишається у приорітеті: вимоги до лікарень посилять

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 2

НСЗУ платить за підвищеним тарифом за ці види послуг, одночасно висуваючи більш жорсткі вимоги до медичних закладів - адже це посилить фінансовий захист пацієнтів

Лікування інсульту та інфаркту в Україні залишається повністю безоплатним для пацієнтів, адже входить у Програму медичних гарантій та є пріоритетною послугою. Національна служба здоров'я України наголошує, що у 2022 році ці послуги залишаться в пріоритеті — за них буде підвищено тариф та висуватимуться нові, більш жорсткі умови. Це значно покращить доступ пацієнтів до якісного лікування інсультів та інфарктів.

За третій квартал 2021 року лікарні Полтавської області надали медичну допомогу 870 пацієнтам з інсультом та 196 з інфарктом.

Допомогу пацієнтам при гострому мозковому інсульті за договором з НСЗУ надавали 5 лікарень. Інфаркт за Програмою медичних гарантій лікують у 3 медзакладах області. За надані послуги пацієнтам ці лікарні отримали від НСЗУ сумарно більше ніж 23,2 мільйони гривень, з яких найбільше за надання допомоги пацієнтам з інсультами — понад 17,2 мільйонів гривень.

Серцево-судинні захворювання залишаються серед основних причин смертності в Україні. А витрати на їх лікування сильно б’ють по кишенях українців. Саме тому Національна служба здоров’я пріорітезує лікування інсультів та інфарктів у Програмі медичних гарантій та платить за підвищеним тарифом за ці види послуг, одночасно висуваючи більш жорсткі вимоги до медичних закладів. Адже високий тариф — це посилення фінансового захисту пацієнтів.

До переліку безоплатних послуг входить:

первинний огляд;

всі обстеження;

лабораторні та інструментальні дослідження;

безпосередньо лікування та хірургічні операції;

ліки з Нацпереліку та знеболення;

реабілітація та харчування.

У наступному році НСЗУ укладатиме договори лише з тими медзакладами, що у 2021 році пролікували 100 та більше інсультів. Ця цифра означає, що в цьому закладі лікарі та весь медичний персонал має практику лікування інсультів. А це гарантії для пацієнта, що якщо вони потрапляють в цю лікарню, їм нададуть вчасну і якісну допомогу.

Посилені вимоги будуть висуватися і до медзакладів, де лікують інфаркти — заклад має пролікувати за 2021 рік 50 інфарктів.

У 2022 році Програма медичних гарантій ще більше посилює фокус на потребах та безпеці пацієнта. Високі вимоги до медичних закладів та збільшені тарифи стимулюватимуть їх ставати кращими, а якість медичної допомоги та захищеність пацієнтів зростатиме.