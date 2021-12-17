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Депутати намагаються передати «АвтоКрАЗ» у державну власність. Вдруге

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 208 Коментарів: 1

Рішення депутати прийняли без додаткових обговорень

Депутати міськради на сесії, що відбулася 16 грудня, підтримали та направили звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Ради національної безпеки і оборони України щодо ініціювання переходу ПрАТ «АвтоКрАЗ» у власність держави.

Рішення прийняли без додаткових обговорень.

Нагадаємо, подібне рішення депутати ухвалюють вже вдруге. Перша спроба не призвела до будь-яких результатів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ПрАТ «АвтоКрАЗ» державна власність сесія
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Коментарі: 1

861
evil:
Сьогодні, 09:29

Бенин заказ?

Текст зверненення можно приложить?


2 0

Інформація

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