Депутати намагаються передати «АвтоКрАЗ» у державну власність. Вдруге

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 208 Коментарів: 1

Депутати міськради на сесії, що відбулася 16 грудня, підтримали та направили звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Ради національної безпеки і оборони України щодо ініціювання переходу ПрАТ «АвтоКрАЗ» у власність держави.

Рішення прийняли без додаткових обговорень.

Нагадаємо, подібне рішення депутати ухвалюють вже вдруге. Перша спроба не призвела до будь-яких результатів.