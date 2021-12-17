Депутати намагаються передати «АвтоКрАЗ» у державну власність. Вдруге

Рішення депутати прийняли без додаткових обговорень
Депутати міськради на сесії, що відбулася 16 грудня, підтримали та направили звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Ради національної безпеки і оборони України щодо ініціювання переходу ПрАТ «АвтоКрАЗ» у власність держави.
Рішення прийняли без додаткових обговорень.
Нагадаємо, подібне рішення депутати ухвалюють вже вдруге. Перша спроба не призвела до будь-яких результатів.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.