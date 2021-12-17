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Під Києвом чоловік викрав автівку колеги, щоб повернутись у Миргород

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 682 Коментарів: 1

 

Колега такого вчинку не оцінив і викликав поліцію

Поліцейські Василькова повідомили про підозру за викрадення автівки чоловіку з Полтавщини. 

Як повідомили у відділі поліції №1 Обухівського райуправління, їм зателефонував збентежений чоловік та розповів, що вночі викрали його ВАЗ. 33-річний заявник пояснив, що ввечері залишив автівку біля підприємства на якому працював, проте забув його замкнути, а вранці машини на місці вже не було.

Поліцейські провели низку розшукових заходів та встановили місцезнаходження та особу викрадача. Ним виявився 24-річний миргородоць, який працював на тому ж підприємстві, що й заявник.

Як з'ясували правоохоронці, вночі молодик виявив не зачинене авто на стоянці та скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, викрав ВАЗ і поїхав додому на Полтавщину.

Автомобіль поліцейські вилучили в якості речового доказу та доставили на майданчик тимчасового тримання.

Викрадачу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: угон Миргород
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Коментарі: 1

123
Gav-gav:
Сьогодні, 11:53

А позитивных новостей что ли нету?


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