У Лубнах ВАЗ збив жінку з дитиною на пішохідному переході

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16 грудня, близько 18.30, на проспекті Володимирському в Лубнах сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, 20-річний водій ВАЗа збив 35-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу разом з сином.

В результаті ДТП жінка з травмами потрапила до лікарні, дитина не постраждала.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.