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Кременчук

У Кременчуці вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 162

 

Кременчуцька громада зібралася біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» та поклала до його підніжжя квіти

14 грудня кременчужани вшанували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня у 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком атомної електростанції.

Щоб віддати данину шани всім учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів, кременчуцька громада зібралася сьогодні біля пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля».

Присутні на заході згадали трагічні події 1986 року, коли сталася одна із найжахливіших техногенних катастроф минулого століття і мирний атом перетворився у жорстокого вбивцю. Хвилиною мовчання кременчужани вшанували загиблих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції і тих, хто помер пізніше від впливу радіації, та поклали квіти до підніжжя пам’ятного знаку.

На сайті мерії йдеться про те, що кременчуцька міська влада і надалі підтримуватиме чорнобильців, фінансування заходів, передбачених програмою «Турбота» для цієї категорії жителів міста, збережеться на рівні минулого року. Також, як і раніше, функціонуватиме чорнобильське відділення у лікарні відновного лікування, у ньому надаватимуть послуги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для ліквідаторів нічого не зміниться, вони зможуть отримувати лікування та реабілітаційні послуги, від рішення НСЗУ залежатиме лише статус лікувального закладу – чи буде він самостійною одиницею, чи стане одним із відділень лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Чорнобиль чорнобильці пам’ятник вшанування
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