Стадіон, лікарня, залізничний техінкум та школа залишаться без опалення
Сьогодні, 18:33
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Через порив на тепломережі
Кременчуцька ТЕЦ повідомляє про новий порив на тепломережах, які залишать частину Кременчука без тепла.
15 грудня з 8.00 до 15.00 буде відключено відключено ділянку теплової мережі №17 від ТК17/1А до ТК17/6 у зв’язку з поривом трубопроводу між ТК17/3 та ТК17/4.
Припинять подачу теплоносія для споживачів квт 137:
- 2 житлових будинки (вул. Ярмаркова 2А, вул. Леонова, 62);
- музична школа №1 (вул. Чкалова, 3А);
- Кременчуцький залізничний технікум (вул. Леонова, 14);
- КМП Лікарня Придніпровська консультативно діагностичний центр (вул. Леонова, 12);
- стадіон Кремінь-Арена (вул. Чкалова, 6А).
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