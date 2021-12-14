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Кременчук, Спорт

Стадіон, лікарня, залізничний техінкум та школа залишаться без опалення

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 362 Коментарів: 1

Через порив на тепломережі 

Кременчуцька ТЕЦ повідомляє про новий порив на тепломережах, які залишать частину Кременчука без тепла.

15 грудня з 8.00 до 15.00 буде відключено відключено ділянку теплової мережі №17 від ТК17/1А до ТК17/6 у зв’язку з поривом трубопроводу між ТК17/3 та ТК17/4.

Припинять подачу теплоносія для споживачів квт 137:

  • 2 житлових будинки (вул. Ярмаркова 2А, вул. Леонова, 62);
  • музична школа №1 (вул. Чкалова, 3А);
  • Кременчуцький залізничний технікум (вул. Леонова, 14);
  • КМП Лікарня Придніпровська консультативно діагностичний центр (вул. Леонова, 12);
  • стадіон Кремінь-Арена (вул. Чкалова, 6А).
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Автор: Альона Душенко
Теги: опалення порыв
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Коментарі: 1

315
Olexander:
Сьогодні, 19:08

Чогось вже не дивує черговий "прорив" .Ганьба таким "керівникам".


1 0

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