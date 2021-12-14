Стадіон, лікарня, залізничний техінкум та школа залишаться без опалення

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 362 Коментарів: 1

Через порив на тепломережі

Кременчуцька ТЕЦ повідомляє про новий порив на тепломережах, які залишать частину Кременчука без тепла.

15 грудня з 8.00 до 15.00 буде відключено відключено ділянку теплової мережі №17 від ТК17/1А до ТК17/6 у зв’язку з поривом трубопроводу між ТК17/3 та ТК17/4.

Припинять подачу теплоносія для споживачів квт 137: