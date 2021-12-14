Не лише COVID-19: у МОЗ оприлюднили статистику захворювань на ВІЛ та туберкульоз у листопаді

У листопаді 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 530 випадків туберкульозу. Такі цифри наводить Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
У листопаді 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 310 пацієнтів діагностовано СНІД, а 175 людей померли від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у листопаді 2021 року:
У листопаді 2021 року в Україні зареєстровано 1 530 випадків туберкульозу:
Загалом у листопаді 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 545 людей.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.