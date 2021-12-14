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Не лише COVID-19: у МОЗ оприлюднили статистику захворювань на ВІЛ та туберкульоз у листопаді

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 144

 

В Україні офіційно зареєстрували 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 530 випадків туберкульозу

У листопаді 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 530 випадків туберкульозу. Такі цифри наводить Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

ВІЛ-інфекція

У листопаді 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 310 пацієнтів діагностовано СНІД, а 175 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у листопаді 2021 року:

  • гетеросексуальний — 938;
  • гомосексуальний — 31;
  • парентеральний — 400;
  • вертикальний — 219;
  • невідомий — 2.

 

Туберкульоз

У листопаді 2021 року в Україні зареєстровано 1 530 випадків туберкульозу:

  • 1 117 нових випадків захворювання;
  • 285 пацієнтів з рецидивом;
  • 23 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
  • 61 пацієнта, який розпочав повторне лікування після невдалого;
  • 17 інших випадків;
  • 27 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у листопаді 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 545 людей.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ВІЛ туберкульоз статистика
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