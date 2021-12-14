Не лише COVID-19: у МОЗ оприлюднили статистику захворювань на ВІЛ та туберкульоз у листопаді

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В Україні офіційно зареєстрували 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 530 випадків туберкульозу

У листопаді 2021 року в Україні офіційно зареєстрували 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 530 випадків туберкульозу. Такі цифри наводить Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

ВІЛ-інфекція

У листопаді 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 377 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 310 пацієнтів діагностовано СНІД, а 175 людей померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у листопаді 2021 року:

гетеросексуальний — 938;

гомосексуальний — 31;

парентеральний — 400;

вертикальний — 219;

невідомий — 2.

Туберкульоз

У листопаді 2021 року в Україні зареєстровано 1 530 випадків туберкульозу:

1 117 нових випадків захворювання;

285 пацієнтів з рецидивом;

23 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

61 пацієнта, який розпочав повторне лікування після невдалого;

17 інших випадків;

27 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у листопаді 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 545 людей.