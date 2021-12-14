Шестеро кременчужан померли через коронавірус

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Сьогодні, 14 грудня, в Кременчуці зареєстрували 100 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 58 жінок віком від 24 до 90 років, 37 чоловіків віком від 35 до 85 років та 5 дітей віком від 1 до 17 років. Із них 91 перебуває на амбулаторному лікуванні, а 9 - в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 197 пацієнтів.

Одужав 81 кременчужанин.

На жаль, померло 6 пацієнтів: три жінки віком від 70 до 72 років та три чоловіка віком від 71 до 94 років. Із числа померлих пацієнтів - один вакцинований.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 195 випадків хвороби: одужало 14 713, померло 591.