«Порятунок у горах»: у ДСНС презентували додаток, що допоможе швидко зв'язатися з рятувальниками

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 160 Коментарів: 2

Стане у нагоді тим, хто вирішив зустріти Новий Рік в горах

Українські рятувальники створили систему GРS-моніторингу для покращення безпеки туристів у Карпатах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Інструмент стане в нагоді всім, хто планує зустрічати Новий рік у горах.

За допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах» туристи можуть у будь-який момент зв’язатися з рятувальною службою за допомогою голосових дзвінків або передачі сигналів SOS з географічними координатами.

«Функціонал даного додатку дозволяє зареєстрованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском зателефонувати до гірської пошуково-рятувальної служби або відправити повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними координатами місця події», – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Наразі додаток працює в тестовому режимі.