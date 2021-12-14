«Порятунок у горах»: у ДСНС презентували додаток, що допоможе швидко зв'язатися з рятувальниками

Українські рятувальники створили систему GРS-моніторингу для покращення безпеки туристів у Карпатах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Інструмент стане в нагоді всім, хто планує зустрічати Новий рік у горах.
За допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах» туристи можуть у будь-який момент зв’язатися з рятувальною службою за допомогою голосових дзвінків або передачі сигналів SOS з географічними координатами.
Наразі додаток працює в тестовому режимі.
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