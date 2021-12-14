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«Порятунок у горах»: у ДСНС презентували додаток, що допоможе швидко зв'язатися з рятувальниками

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 160 Коментарів: 2

 

Стане у нагоді тим, хто вирішив зустріти Новий Рік в горах

Українські рятувальники створили систему GРS-моніторингу для покращення безпеки туристів у Карпатах, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Інструмент стане в нагоді всім, хто планує зустрічати Новий рік у горах.

За допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах» туристи можуть у будь-який момент зв’язатися з рятувальною службою за допомогою голосових дзвінків або передачі сигналів SOS з географічними координатами.

«Функціонал даного додатку дозволяє зареєстрованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском зателефонувати до гірської пошуково-рятувальної служби або відправити повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними координатами місця події», – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Наразі додаток працює в тестовому режимі.

0
Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Depo.Закарпаття
Теги: ДСНС додаток гори рятувальники
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Коментарі: 2

3 972
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:34

туристи можуть у будь-який момент зв’язатися

 

Если связь есть! А если нет? 


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195
mefisto:
Сьогодні, 19:38

Клоуны рятувальники, если выбираться зимой в горы нужно иметь не смартфон который быстро разрядится на холоде. А пенсофон, звонилку которая держит заряд неделю. 


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